Wednesday, 04 September 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسطورة لا تتوقف.. ستوري تواصل تحطيم الأرقام البارالمبية

9/4/2024 5:14:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت متسابقة الدراجات سارة ستوري رقمها القياسي باعتبارها أنجح رياضية بريطانية في دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأربعاء بفوزها بسباق ضد الساعة للسيدات في باريس لتحصد الميدالية الذهبية 18 في مسيرتها.

كانت هذه هي الميدالية الذهبية 13 التي تفوز بها ستوري (46 عاما) في رياضة الدراجات إلى جانب خمس ميداليات أخرى فازت بها في السباحة.

وتفوقت على الرقم القياسي للسباح مايك كيني الذي حقق ميداليته الذهبية 16 في الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأنهت ستوري السباق في 20 دقيقة و22.15 ثانية متفوقة بأكثر من أربع ثوان على الفرنسية هايدي جوجان الحائزة على الفضية.

وبهذا الفوز يرتفع إجمالي عدد الميداليات التي حصدتها ستوري في الألعاب البارالمبية إلى 29 ميدالية منها 16 ميدالية في السباحة بين عامي 1992 و2004.

MENAFN04092024000110011019ID1108634644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث