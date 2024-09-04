أسطورة لا تتوقف.. ستوري تواصل تحطيم الأرقام البارالمبية

عززت متسابقة الدراجات سارة ستوري رقمها القياسي باعتبارها أنجح بريطانية في دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأربعاء بفوزها بسباق ضد الساعة للسيدات في باريس لتحصد الميدالية الذهبية 18 في مسيرتها.

كانت هذه هي الميدالية الذهبية 13 التي تفوز بها ستوري (46 عاما) في الدراجات إلى جانب خمس ميداليات أخرى فازت بها في السباحة.

وتفوقت على الرقم القياسي للسباح مايك كيني الذي حقق ميداليته الذهبية 16 في الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأنهت ستوري السباق في 20 دقيقة و22.15 ثانية متفوقة بأكثر من أربع ثوان على الفرنسية هايدي جوجان الحائزة على الفضية.

وبهذا الفوز يرتفع إجمالي عدد الميداليات التي حصدتها ستوري في الألعاب البارالمبية إلى 29 ميدالية منها 16 ميدالية في السباحة بين عامي 1992 و2004.