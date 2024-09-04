الإمارات للدراجات يُتوج بلقب المرحلة 16 من سباق فويلتا إسبانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مهماً في المرحلة 16 من سباق فويلتا إسبانيا، التي امتدت من لوانكو إلى لاغوس دي كوفادونجا بمسافة (181.5 كم).
وبعد حصوله على المركز الثالث، 3 مرات في هذه النسخة من فويلتا إسبانيا، نال الدراج مساء أمس الثلاثاء، مكافآته على إصراره حيث تفوق على منافسيه في المجموعة المتقدمة وهم:
ماكس بولي من فريق (دي اس ام فيرمينيش)، وفيلبو زانا من فريق (جايكو الولا) في آخر 5 كيلومترات ليحقق انتصاراً غالياً، ويسجل الفوز الثالث له في مسيرته في فويلتا.
وقال سولير:" فخور بهذا الفوز. أشعر أن كل الجهد الذي بذلته في هذه النسخة من فويلتا قد أتى بثماره. بذلت أقصى جهد في مرحلة الصعود، لكنني لاحظت أن الآخرين كانوا يخسرون طاقتهم قليلاً وواصلت الحفاظ على وتيرتي. كان ماكس بولي هو المنافس الأقوى، وخلال فترة هدوئه في إحدى المسارات، اغتنمت الفرصة واستفدت منها".
نتائج المرحلة 16:
1- مارك سولير (فريق الإمارات) 4:44:46 ساعة
2 - ماكس بولي (فريق دي اس ام فيرمينيش) +18
3- فيلبو زانا (فريق جايكو الولا) +23
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