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الإمارات للدراجات يُتوج بلقب المرحلة 16 من سباق فويلتا إسبانيا

9/4/2024 5:14:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مهماً في المرحلة 16 من سباق فويلتا إسبانيا، التي امتدت من لوانكو إلى لاغوس دي كوفادونجا بمسافة (181.5 كم).

وبعد حصوله على المركز الثالث، 3 مرات في هذه النسخة من فويلتا إسبانيا، نال الدراج مساء أمس الثلاثاء، مكافآته على إصراره حيث تفوق على منافسيه في المجموعة المتقدمة وهم:

ماكس بولي من فريق (دي اس ام فيرمينيش)، وفيلبو زانا من فريق (جايكو الولا) في آخر 5 كيلومترات ليحقق انتصاراً غالياً، ويسجل الفوز الثالث له في مسيرته في فويلتا.

وقال سولير:" فخور بهذا الفوز. أشعر أن كل الجهد الذي بذلته في هذه النسخة من فويلتا قد أتى بثماره. بذلت أقصى جهد في مرحلة الصعود، لكنني لاحظت أن الآخرين كانوا يخسرون طاقتهم قليلاً وواصلت الحفاظ على وتيرتي. كان ماكس بولي هو المنافس الأقوى، وخلال فترة هدوئه في إحدى المسارات، اغتنمت الفرصة واستفدت منها".

نتائج المرحلة 16:

1- مارك سولير (فريق الإمارات) 4:44:46 ساعة
2 - ماكس بولي (فريق دي اس ام فيرمينيش) +18
3- فيلبو زانا (فريق جايكو الولا) +23

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