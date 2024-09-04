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هاريس تتعهد بدعم إنشاء الشركات الصغيرة

9/4/2024 5:14:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهّدت المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بدعم إنشاء الشركات الصغيرة، وذلك في إطار كشفها تدريجياً عن برنامجها الاقتصادي مع اقتراب المناظرة المقررة في 10 سبتمبر بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

والمرشحة الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاماً والتي ستواجه ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، ستتعهّد مضاعفة الإعفاء الضريبي لإنشاء الشركات الصغيرة بمقدار عشرة أضعاف بحيث يرتفع من خمسة آلاف دولار إلى 50 ألف دولار.

وسيغطي هذا المبلغ متوسط تكلفة إنشاء مشروع صغير في الولايات المتحدة، والذي يقدّر اليوم بـ40 ألف دولار، بحسب المصدر نفسه.

وستطرح هاريس الأربعاء هدفاً لولايتها الرئاسية، إذا ما فازت بالانتخابات، يتمثّل بإنشاء 25 مليون شركة صغيرة جديدة في غضون أربع سنوات.

وكشفت المرشحة الديموقراطية مؤخراً عن الجزء الأول من برنامجها الاقتصادي والقائم على دعم القوة الشرائية للأسر، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على المواليد وإجراءات لضبط أسعار الأدوية.


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