استقالة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا استقالته، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الأربعاء، في إطار تعديلات وزارية كبيرة.
يأتي الإعلان بعد استقالة عدد من الوزراء الآخرين في إطار التعديل الوزاري الذي يأتي بعد عامين ونصف العام على الحرب.
وكوليبا الذي كان في واجهة الدبلوماسية الأوكرانية خلال الحرب هو أبرز وزير يقدّم استقالته.
وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "المجلس الأعلى الأوكراني تلقّى رسالة الاستقالة من وزير الشؤون الخارجية دميترو كوليبا"، مضيفا بأن البرلمان سيصوّت على الطلب قريبا.
شغل الوزير البالغ 43 عاما المنصب منذ العام 2020 وتوجّه من دولة إلى أخرى حول العالم منذ الحرب
في 2022 لحشد الدعم الغربي لكييف وفرض عقوبات على موسكو.
والثلاثاء، قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم بينهم وزراء العدل والصناعات الاستراتيجية وحماية البيئة.
MENAFN04092024000110011019ID1108634641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.