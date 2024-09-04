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استقالة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا استقالته، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الأربعاء، في إطار تعديلات وزارية كبيرة.

يأتي الإعلان بعد استقالة عدد من الوزراء الآخرين في إطار التعديل الوزاري الذي يأتي بعد عامين ونصف العام على الحرب.

وكوليبا الذي كان في واجهة الدبلوماسية الأوكرانية خلال الحرب هو أبرز وزير يقدّم استقالته.

وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "المجلس الأعلى الأوكراني تلقّى رسالة الاستقالة من وزير الشؤون الخارجية دميترو كوليبا"، مضيفا بأن البرلمان سيصوّت على الطلب قريبا.

شغل الوزير البالغ 43 عاما المنصب منذ العام 2020 وتوجّه من دولة إلى أخرى حول العالم منذ الحرب
في 2022 لحشد الدعم الغربي لكييف وفرض عقوبات على موسكو.

والثلاثاء، قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم بينهم وزراء العدل والصناعات الاستراتيجية وحماية البيئة.

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