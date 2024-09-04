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السيسي يتوجه إلى تركيا في أول زيارة لرئيس مصري منذ 12 عاماً

9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا اليوم الأربعاء في أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عاما.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير ، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012.

وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أمس الثلاثاء "سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المقرر أن يصل السيسي إلى أنقرة الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش)، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

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