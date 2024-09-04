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إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إصابة شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج".

ووفق الوكالة ،"استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي صباح اليوم، الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية".وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين" وياطر، وعلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وكفرشوبا في جنوب لبنان.


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