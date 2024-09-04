روسيا: الرد على أي هجوم أوكراني بأسلحة بعيدة المدى سيكون مؤلماً للغاية

روسيا: الرد على أي هجوم أوكراني بأسلحة بعيدة المدى سيكون مؤلماً للغاية
التاريخ
9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا اليوم الأربعاء من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الرد سيكون "مؤلما للغاية".
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