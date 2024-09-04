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روسيا: الرد على أي هجوم أوكراني بأسلحة بعيدة المدى سيكون مؤلماً للغاية

9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا اليوم الأربعاء من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الرد سيكون "مؤلما للغاية".

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