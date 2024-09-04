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ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري متأصل في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً

9/4/2024 5:14:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن العمل الخيري متأصل في مجتمع الإمارات، ويعد جزءا لا يتجزأ من ثقافته وهويته الوطنية، التي ترسخت على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، واليوم، تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعزيز قيم العطاء والتضامن مع مختلف الشعوب والدول في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية.

كما أكد سموه، في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في ترسيخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية.

وقال سموه إن الإمارات تواصل من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات المانحة، أداء أدوارها المؤسسية والمجتمعية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية الإنسانية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم لا محدود من قادة دولة الإمارات "حفظهم الله"، وبمشاركة مجتمعية استثنائية واسعة.

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