عام (الشراكة الكويتية - البريطانية) يتوج مسيرة 125 عاما من العلاقات التاريخية الوطيدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نسيبة بن شيبه (تقرير اخباري)
لندن - 4 - 9 (كونا) -- زخم متزايد تكتسبه العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبريطانيا عاما تلو آخر في ضوء اتفاقيات ومبادرات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى على طريق تعزيز الروابط الاستراتيجية المتنامية بين البلدين اللذين يحتفيان في 2024 بعام (الشراكة الكويتية - البريطانية) ويتوج عام (الشراكة الكويتية - البريطانية) مسيرة علاقات تاريخية ممتدة منذ 125 عاما انطلقت بتوقيع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الاتفاقية (الانجلو - كويتية) في عام 1899.
ونمت الروابط المتجذرة بين البلدين بشكل مطرد منذ بدء مسيرة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بتوقيع الشيخ مبارك الكبير الاتفاقية في عام 1899 وشهدت دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن القيم المشتركة وتعزيزها.
وزخرت تلك المسيرة بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على كلا البلدين بالنفع ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي أو في مختلف المحافل الإقليمية والمنظمات الدولية.
وبمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على انطلاق العلاقات الثنائية وأكثر من 12 عاما على تدشين مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية قررت حكومتا البلدين اعتبار 2024 (عام الشراكة الكويتية - البريطانية) بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 بشأن الاحتفال بالذكرى 125 للشراكة الكويتية - البريطانية على هامش زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.
ودون البلدان عبر تلك العقود سجلا زاخرا في مجالات متعددة للتعاون والشراكات الاستراتيجية التي كان أبرزها التجارية إذ تشير مصادر تاريخية إلى أنها امتدت بينهما لأكثر من 200 عام فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793.
وفي عام 1821 نقلت شركة (الهند الشرقية البريطانية) مقرها الى الكويت من البصرة كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.
وتعد دولة الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا ولاسيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1953.
وفي هذا الإطار وقعت الكويت في أغسطس من عام 2023 مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة.
وتتضمن مجالات التعاون الأساسية بين البلدين زيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة بما في ذلك الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة.
وعززت الزيارات المتكررة بين قادة البلدين وكبار المسؤولين توسيع آفاق التعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما.
وتؤدي مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية التي تشكلت عام 2012 وتعقد اجتماعات نصف سنوية دورا بناء ومهما في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويل ما تم الاتفاق عليه الى واقع يحقق مصلحة البلدين.
وتتضمن أبرز المجالات التي تبحثها اجتماعات المجموعة التعاون الاقتصادي والتجاري والحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة والتعاون الثقافي وكذلك المجال التعليمي بخاصة برامج الابتعاث للدراسة في المملكة المتحدة والتعاون الإنمائي الذي يبحث تبادل الخبرات في هذا المجال.
كما تتضمن بحث إمكانية التعاون في البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة والمناخ والبيئة والأمن الغذائي إلى جانب بحث التعاون في مجال الصحة والذي يتضمن القطاع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي وبرامج تدريب الطواقم الطبية. (النهاية) ن ب ش / ط م ا
MENAFN04092024000071011013ID1108634547
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