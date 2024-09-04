عام (الشراكة الكويتية - البريطانية) يتوج مسيرة 125 عاما من العلاقات التاريخية الوطيدة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبه (تقرير اخباري)

لندن - 4 - 9 (كونا) -- زخم متزايد تكتسبه العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبريطانيا عاما تلو آخر في ضوء اتفاقيات ومبادرات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى على طريق تعزيز الروابط الاستراتيجية المتنامية بين البلدين اللذين يحتفيان في 2024 بعام (الشراكة الكويتية - البريطانية) ويتوج عام (الشراكة الكويتية - البريطانية) مسيرة علاقات تاريخية ممتدة منذ 125 عاما انطلقت بتوقيع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الاتفاقية (الانجلو - كويتية) في عام 1899.

ونمت الروابط المتجذرة بين البلدين بشكل مطرد منذ بدء مسيرة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بتوقيع الشيخ مبارك الكبير الاتفاقية في عام 1899 وشهدت دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن القيم المشتركة وتعزيزها.

وزخرت تلك المسيرة بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على كلا البلدين بالنفع ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي أو في مختلف المحافل الإقليمية والمنظمات الدولية.

وبمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على انطلاق العلاقات الثنائية وأكثر من 12 عاما على تدشين مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية قررت حكومتا البلدين اعتبار 2024 (عام الشراكة الكويتية - البريطانية) بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في 29 أغسطس 2023 بشأن الاحتفال بالذكرى 125 للشراكة الكويتية - البريطانية على هامش زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.

ودون البلدان عبر تلك العقود سجلا زاخرا في مجالات متعددة للتعاون والشراكات الاستراتيجية التي كان أبرزها التجارية إذ تشير مصادر تاريخية إلى أنها امتدت بينهما لأكثر من 200 عام فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793.

وفي عام 1821 نقلت شركة (الهند الشرقية البريطانية) مقرها الى الكويت من البصرة كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.

وتعد دولة الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا ولاسيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1953.

وفي هذا الإطار وقعت الكويت في أغسطس من عام 2023 مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة.

وتتضمن مجالات التعاون الأساسية بين البلدين زيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة بما في ذلك الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة.

وعززت الزيارات المتكررة بين قادة البلدين وكبار المسؤولين توسيع آفاق التعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما.

وتؤدي مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية التي تشكلت عام 2012 وتعقد اجتماعات نصف سنوية دورا بناء ومهما في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويل ما تم الاتفاق عليه الى واقع يحقق مصلحة البلدين.

وتتضمن أبرز المجالات التي تبحثها اجتماعات المجموعة التعاون الاقتصادي والتجاري والحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة والتعاون الثقافي وكذلك المجال التعليمي بخاصة برامج الابتعاث للدراسة في المملكة المتحدة والتعاون الإنمائي الذي يبحث تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما تتضمن بحث إمكانية التعاون في البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة والمناخ والبيئة والأمن الغذائي إلى جانب بحث التعاون في مجال الصحة والذي يتضمن القطاع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي وبرامج تدريب الطواقم الطبية. (النهاية) ن ب ش / ط م ا