استقبالات سمو أمير البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.(النهاية)
ح ع
MENAFN04092024000071011013ID1108634546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.