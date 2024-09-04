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استقبالات سمو أمير البلاد

9/4/2024 5:07:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.(النهاية)

ح ع



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