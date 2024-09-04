مصر تدين مقتل 81 شخصا على الأقل في قرية نيجيرية بهجوم إرهابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الأربعاء بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب نيجيريا ولذوي ضحايا "العمل الإرهابي المروع" متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وعبرت عن تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا ودعمها جهود نيجيريا في مكافحة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وفقد آخرون في هجوم وقع في قرية (مافا) بشمال شرق نيجيريا بحسب ما أفادت السلطات الأمنية المحلية لوسائل إعلامية أمس الثلاثاء متهمة جماعة (بوكو حرام) بالهجوم الذي شنه نحو 150 مسلحا.
وتشن (بوكو حرام) وجماعات إرهابية أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرق نيجيريا ما أدى الى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بحسب بيانات السلطات النيجيرية. (النهاية)
ا س م / م ج ب
MENAFN04092024000071011013ID1108634545
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