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مصر تدين مقتل 81 شخصا على الأقل في قرية نيجيرية بهجوم إرهابي

9/4/2024 5:07:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الأربعاء بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب نيجيريا ولذوي ضحايا "العمل الإرهابي المروع" متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وعبرت عن تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا ودعمها جهود نيجيريا في مكافحة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وفقد آخرون في هجوم وقع في قرية (مافا) بشمال شرق نيجيريا بحسب ما أفادت السلطات الأمنية المحلية لوسائل إعلامية أمس الثلاثاء متهمة جماعة (بوكو حرام) بالهجوم الذي شنه نحو 150 مسلحا.
وتشن (بوكو حرام) وجماعات إرهابية أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرق نيجيريا ما أدى الى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بحسب بيانات السلطات النيجيرية. (النهاية)

ا س م / م ج ب




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