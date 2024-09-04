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قطاع العقارات بإسبانيا.. الكويتيون في صدارة ترتيب المشترين الخليجيين

9/4/2024 5:07:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (تقرير اخباري)




مدريد - 4 - 9 (كونا) -- إسبانيا ليست احدى الدول المفضلة للسياحة والاستجمام فحسب لكنها أيضا إحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في أوروبا ولها حظوة خاصة لدى الكويتيين والخليجيين الذين يبحثون عن عقار للسكن والاصطياف أو الاستثمار.


وتجذب إسبانيا الراغبين في اقتناء العقارات لتمتعها بالأمن والاستقرار السياسي وامتلاكها البنى التحتية المتطورة وموقعا جغرافيا متميزا وسوقا عقاريا منظما وتقديمها منتجات عقارية متنوعة تحاكي جميع الأذواق وتلبي جميع المتطلبات بالإضافة الأسعار والرسوم والضرائب التنافسية مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.


ويفضل المستثمر الكويتي الجنوب الإسباني ولا سيما محافظة (ملقا) الأندلسية لتمتعها بمقومات تميزها عن غيرها كالمناخ المتوسطي المعتدل والموقع الاستراتيجي والطبيعة الخلابة والعروض الثقافية المتنوعة والخدمات المتكاملة وتوفر آلية التمويل العقاري (الرهن العقاري) إلى جانب الألفة التي ما زالت تبثها قرون من الحضارة الأندلسية.


ولطالما كانت (ملقا) وبلداتها الساحلية الشهيرة مثل (ماربيا) (فوينخيرولا) و(توريمولينوس) و (ميخاس) و (بنالمادينا) رمزا للسياحة الدولية يقبل عليها السياح منذ خمسينات القرن الماضي وهي منطقة جذب للكويتيين الذين امتلكوا فيها المنازل منذ الثمانينيات.


وتشير بيانات سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا إلى ان الكويتيين يملكون أكثر من 7000 عقار في إسبانيا مع زيادة في الإقبال على الشراء في السنوات الأخيرة ولاسيما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حيث يشتري الكويتيون ما يتراوح بين 45 إلى 50 عقار سنويا ليتصدروا بذلك الترتيب الخاص بالمشترين الخليجيين في إسبانيا.


وسجلت عمليات الشراء في عام 2024 نموا قدره 20 في المئة مقارنة بعام 2004 بمعدل نمو سنوي بواقع واحد في المئة فيما تقع معظم تلك العقارات في إقليم (الأندلس) جنوبا ولاسيما في محافظة (ملقا) بينما لا يتجاوز عدد العقارات في المناطق الإسبانية الأخرى وعلى رأسها (برشلونة) و(سيغوبيا) و(طليطلة) عتبة ال 100 عقار.


ويقتني الكويتيون منازل يبلغ متوسط مساحتها 100 متر مربع فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف يورو إلى 450 ألف يورو (279 ألف دولار إلى 502 ألف دولار) ويستثمر عدد قليل في منازل تبلغ قيمتها مليون يورو (12ر1 مليون دولار).


وفي هذا الصدد قال سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان إسبانيا من بين الوجهات المفضلة للملاك الكويتيين في أوروبا مرجعا ذلك إلى المناخ الأمني والسياسي المستقر والأسعار التنافسية للمنتجات العقارية مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة إلى جانب جودة المشاريع السكنية والمناخ المعتدل.


ولفت السفير الخرافي إلى وجود شركات عقارية في الكويت تروج لامتلاك المنازل والاستثمار في إسبانيا عبر تسويق عقارات تتناسب مع الذوق الخليجي ومتطلباته فيما أشار أيضا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كذلك في تعزيز الاهتمام بإسبانيا وبسوقها العقاري المتنوع.


وذكر ان الإقبال على شراء العقارات في إسبانيا نما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بفضل الأمن السياسي والمالي مشيرا إلى ان عددا من الكويتيين باعوا عقاراتهم في دول أخرى وانتقلوا للشراء في إسبانيا.


وللسفارة الكويتية في إسبانيا دور كبير في جعل تجربة المستثمرين وملاك العقارات الكويتيين إيجابية حيث تقدم خدماتها المخصصة لذلك عبر مكتبها القنصلي في (ملقا) الذي يفتح أبوابه من شهر يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام.


وقال السفير الخرافي ان المكتب القنصلي يقف على مشاكل المواطنين الذين يتوافدون للجنوب الإسباني سواء لقضاء الإجازات أو تملك العقارات وتسهيل الإجراءات ومتابعة الحالات الطارئة المرضية أو العرضية.


وأشار إلى انه يتم أيضا التواصل مع الجهات الرسمية في (ملقا) لتسهيل احتياجات الزائر الكويتي في المطارات ومؤسسات الدولة إلى جانب تقديم خدمات التصديقات العقارية والتجارية وإصدار وثائق السفر الاضطرارية عندما يتعثر إصدارها عن طريق تطبيق (سهل).


وأوضح ان القنصلية تقدم أيضا المشورة للرعايا الكويتيين في عمليات شراء العقارات سواء للاصطياف أو الاستثمار وتسهل لهم الإجراءات كافة لافتا إلى وجود موظف مقيم في (ملقا) للوقوف على احتياجات المواطنين على مدار السنة.


وجرت العادة ان يقوم السفير الكويتي بإحياء مأدبة سنوية على شرف ملاك العقارات الكويتيين في إسبانيا وإليها يدعى أغلب المصطافين في تقليد يحظى باهتمام وإقبال كبيرين لأنه فرصة للتواصل وتقريب احتياجات المواطنين إلى السفارة للعمل عليها.


وإلى جانب ملاك العقارات فإن إسبانيا تحظى بإقبال السياح الكويتيين الذين تنامت أعدادهم بعد تدشين الخطوط الجوية الكويتية رحلات جوية مباشرة إلى بعض المدن الإسبانية ليصل عدد السياح في عام 2023 إلى 150 ألف زائر منهم 100 ألف عبر الخطوط الجوية الكويتية وحدها في حين تشير التوقعات إلى استمرار نمو أعدادهم في العام الجاري.


وتظهر بيانات دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية الدولية (نايت فرانك) أن إسبانيا تأتي من بين الدول الأوروبية الخمس الأكثر اقبالا على الاستثمار العقاري بعد انجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا.


ويشكل قطاع العقارات أحد أهم روافد الاقتصاد الإسباني حيث ساهم في عام 2022 ب 11 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ووفر إلى جانب قطاع البناء والترويج العقاري وظائفا ل 3ر1 مليون شخص وفق بيانات المهد الوطني الإسباني للإحصاء.


ويشير الأطلس الرقمي للمناطق الحضرية التابع لوزارة الإسكان والأجندة الحضرية الى ان العقارات في إسبانيا تنقسم إلى قسمين السكني الذي يشغل 70 في المئة من القطاع وغير السكني الذي يشمل الاستخدامات الصناعية والتجارية ومرافق السيارات ويشغل 30 في المئة منه.


وتقدر شركة الاستشارات (موردور انتليجنس) ان حجم سوق العقارات في إسبانيا يبلغ 8ر148 مليار يورو (166 مليار دولار) في عام 2024 متوقعة ان يصل إلى 7ر207 مليار يورو (75ر231 مليار دولار) في عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9ر6 في المئة في السنوات الخمس المقبلة مرجعة ذلك إلى انتعاش القطاع وزيادة عدد المستثمرين الدوليين ونمو الاقتصاد الإسباني.


وتوضح أرقام وزارة الإسكان والأجندة الحضرية انه تم تشييد 9ر91 ألف وحدة سكنية في عام 2022 و2ر96 ألف في عام 2021 بعدما كان يتم تشييد متوسط نصف مليون وحدة سكنية سنويا في العصر الذهبي للقطاع قبل انفجار ما يسمى الفقاعة السكنية في عام 2008 لافتة إلى انه مع ذلك فقد نما حجم السوق العقاري بواقع 9ر27 في المئة منذ عام 2001 (عندما سجلت 21 مليون وحدة سكنية).


وتوضح الوزارة ان أسعار المنازل نمت بنسبة 4ر7 في المئة في عام 2022 وبنسبة أربعة في المئة في عام 2023 فيما ارتفعت بنسبة 3ر6 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 لافتة إلى متوسط سعر المنازل بلغ 1841 يورو (2054 دولار) للمتر المربع الواحد.


وتشير التوقعات إلى ان القطاع سيواصل نموه في العام الجاري ويتخذ مسارا تصاعديا في الأعوام القليلة المقبلة حيث يتوقع مركز الأبحاث (لا كايشا ريسيرش) التابع لبنك (لا كايشا) الإسباني ان تنمو أسعار المنازل بنسبة خمسة في المئة في العام الجاري وبنسبة 8ر2 في المئة في عام 2025 دون أن يكون لمظاهرات رفض السياحة المفرطة أي تأثير على القطاع.


من جانبها تشير شركة (سي.بيزآر.اي) الأمريكية الرائدة عالميا في مجال الاستثمارات والخدمات العقارية ان الاستثمار العقاري في إسبانيا من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين خمسة و 10 في المئة في عام 2024 بفضل إعادة تنشيط الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.


وقال اتحاد المسجلين العقاريين الإسبان في تقريره الأخير إنه تم إجراء 583 ألف صفقة عقارية في عام 2023 منها قرابة 15 في المئة للأجانب (87300 صفقة) ما يمثل رقما قياسيا ونموا مقارنة بالعام الذي سبقه عندما اشترى الأجانب 8ر13 في المئة من العقارات التي بيعت في إسبانيا.


ولفت التقرير إلى ان البريطانيين تصدروا القائمة مع 5ر9 في المئة من العدد الإجمالي للصفقات تلاهم الألمان ثم الفرنسيون ثم المغاربة والبلجيكيون والإيطاليون والرومانيون والهولنديون ثم البولنديون على الترتيب.


وبشأن المناطق المفضلة للأجانب كانت محافظة (أليكانتي ) على الساحل الشرقي ثم (ملقا) و(برشلونة) و(فالنسيا) و (مورثيا) و (تينيريفي) و (جزر البليار) و (مدريد) على الترتيب.


وتشير بيانات اتحاد كتاب العدل في إسبانيا إلى ان الأجانب غير المقيمين استثمروا 6ر11 مليار يورو (9ر12 مليار دولار) في شراء منازل في إسبانيا في عام 2023 و9ر2 مليار يورو (24ر3 مليار يورو) في الربع الأول من العام الجاري بنمو قدره 4ر1 بالمئة بالفترة نفسها من العام الماضي علما انهم استثمروا 1ر12 مليار يورو (5ر13 مليار دولار) في عام 2022 و6ر9 مليار يورو (7ر10 مليار دولار) في عام 2021 نزولا من 6ر14 مليار (6ر19 مليار دولار) في عام 2018.


ومنذ عام 2013 كان شراء منازل بقيمة تتجاوز عتبة نصف مليون يورو (9ر557 مليون دولار) يتيح للأجانب الحصول على ما يسمى بالفيزا الذهبية التي منحت وفق بيانات وزارة الإسكان والأجندة الحضرية ل 14576 شخصا في العقد الأخير معظمهم من الصين وروسيا ثم ايران والولايات المتحدة وبريطانيا على الترتيب.


وأعلنت الحكومة الإسبانية في أبريل الماضي تقييد العمل بالفيزا الذهبية على غرار دول أوروبية أخرى بعدما حذرت المفوضية الأوروبية في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من آليات منح تصاريح الإقامة مقابل المال كما دفعها إلى ذلك الضغط المحلي على القطاع أمام تضاؤل العرض وارتفاع الأسعار بالنسبة للسكان المحليين.


ويستعين بعض الأجانب بالقروض العقارية (الرهن العقاري) التي توفرها بعض البنوك الإسبانية وإن كان بشروط منها دفع ما يتراوح بين 40 إلى 60 في المئة من قيمة العقار وامتلاك رصيد بنكي في إسبانيا مع دخل شهري باليورو أو الدولار الأمريكي من بين أخرى علما بان عدد الملاك الأجانب من أمريكا اللاتينية ولاسيما من المكسيك وكولومبيا ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. (النهاية)




ه ن د / ط م ا




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