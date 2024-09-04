الأسهم اليابانية تنخفض لتسجل ثالث أكبر خسارة هذا العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 4 - 9 (كونا) -- أنهت الأسهم اليابانية تداولاتها في بورصة طوكيو على انخفاض كبير اليوم الأربعاء مسجلة ثالث أكبر خسارة يومية هذا العام بعد موجة البيع التي شهدتها بورصة (وول ستريت) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي المكون من 225 سهما في بورصة طوكيو إلى 70ر638ر1 نقطة أي بنسبة 24ر4 في المئة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء ليصل إلى 61ر047ر37 نقطة.
كما تراجع مؤشر أسعار أسهم طوكيو الأوسع نطاقا والذي يشمل جميع الأسهم في القسم الأول من سوق طوكيو للأوراق المالية بواقع 78ر99 نقطة أي بنسبة 65ر3 في المئة ليصل إلى 49ر633ر2 نقطة.
وازدادت أوامر البيع في بورصة طوكيو منذ صباح اليوم بعد انخفاض الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء إذ تراجع كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) بنسبة 5ر1 في المئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 3ر3 في المئة.
وفي سياق متصل أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي عقد صباحا أن الحكومة ترى أهمية "اتخاذ قرارات هادئة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنها ستواصل "مراقبة التطورات في الاقتصاد والأسواق المالية في الداخل والخارج مع استشعار أهمية الأمر كما ستتخذ جميع التدابير الممكنة للادارة الاقتصادية والمالية". (النهاية)
م ك / ف د س
MENAFN04092024000071011013ID1108634543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.