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الأسهم اليابانية تنخفض لتسجل ثالث أكبر خسارة هذا العام

9/4/2024 5:07:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 9 (كونا) -- أنهت الأسهم اليابانية تداولاتها في بورصة طوكيو على انخفاض كبير اليوم الأربعاء مسجلة ثالث أكبر خسارة يومية هذا العام بعد موجة البيع التي شهدتها بورصة (وول ستريت) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي المكون من 225 سهما في بورصة طوكيو إلى 70ر638ر1 نقطة أي بنسبة 24ر4 في المئة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء ليصل إلى 61ر047ر37 نقطة.
كما تراجع مؤشر أسعار أسهم طوكيو الأوسع نطاقا والذي يشمل جميع الأسهم في القسم الأول من سوق طوكيو للأوراق المالية بواقع 78ر99 نقطة أي بنسبة 65ر3 في المئة ليصل إلى 49ر633ر2 نقطة.
وازدادت أوامر البيع في بورصة طوكيو منذ صباح اليوم بعد انخفاض الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء إذ تراجع كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) بنسبة 5ر1 في المئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 3ر3 في المئة.
وفي سياق متصل أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي عقد صباحا أن الحكومة ترى أهمية "اتخاذ قرارات هادئة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنها ستواصل "مراقبة التطورات في الاقتصاد والأسواق المالية في الداخل والخارج مع استشعار أهمية الأمر كما ستتخذ جميع التدابير الممكنة للادارة الاقتصادية والمالية". (النهاية)

م ك / ف د س




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