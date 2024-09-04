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سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود

9/4/2024 5:07:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.(نهاية)

أ ن د




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