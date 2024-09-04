سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.(نهاية)
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