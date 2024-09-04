الرئيس الإندونيسي يشيد بدعم الفاتيكان للسلام في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 4 - 9 (كونا) -- أشاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء بدعوة الفاتيكان المستمرة لإحلال السلام في فلسطين ودعمه لحل الدولتين معربا عن تقديره مساعي بابا الفاتيكان فرانسيس في شأن ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا) عن ويدودو قوله خلال اجتماعه مع البابا فرانسيس في قصر الدولة بجاكرتا إن بلاده والفاتيكان ملتزمتان بتعزيز السلام والتسامح في عالم يتسم ب"الاضطرابات بشكل متزايد" بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط مشيرا إلى الصراعات والحروب التي تدور في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك فلسطين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وأضاف ويدودو أن "الحروب لا تفيد أحدا فهي تجلب المعاناة والبؤس للناس العاديين" مشددا في الوقت نفسه على أهمية "احتضان" الاختلافات وتعزيز القبول والتسامح لتعزيز السلام العالمي وخلق عالم أفضل للانسانية.
وحول الزيارة الحالية لبابا الفتيكان إلى اندونيسيا ذكر أنها تبرز أهمية الاحتفال بالتنوع في بلاده التي تعد موطنا ل714 مجموعة عرقية في 17 ألف جزيرة ولكل منها ثقافتها ودينها وعرقيتها وتراثها الفريد معتبرا أن الاختلافات والتسامح بالنسبة لإندونيسيا "نعمة ومفتاح للوحدة والسلام كأمة".
من جانبه نقلت الوكالة عن البابا فرانسيس إشادته في خطابه أمام الرئيس ويدودو بقدرة إندونيسيا على التوحد على الرغم من تنوعها مؤكدا أن احترام الاختلافات الثقافية والأيديولوجية "يجعل للتنوع قيمة".
وشدد على التزام "الكنيسة الكاثوليكية بالسلام واحترام جميع الأديان" وإدانة بواعث العنف والتعصب مشيرا في الوقت نفسه إلى تحديات السلام العالمية بسبب عدم احترام الاختلافات.
وبين أهمية عمل الجميع من أجل تحقيق السلام بشكل فردي وجماعي وتجاوز كل أشكال العنف والاختلافات والظلم الاجتماعي.
واستهل بابا الفاتيكان فرانسيس جولته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بدأها أمس الثلاثاء بزيارة إلى اندونيسيا بهدف تعزيز الحوارات بين الأديان قبل أن يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. (النهاية)
ع ا ب / م ن ف
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