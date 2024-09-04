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الرئيس الإندونيسي يشيد بدعم الفاتيكان للسلام في فلسطين

9/4/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 4 - 9 (كونا) -- أشاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء بدعوة الفاتيكان المستمرة لإحلال السلام في فلسطين ودعمه لحل الدولتين معربا عن تقديره مساعي بابا الفاتيكان فرانسيس في شأن ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية (أنتارا) عن ويدودو قوله خلال اجتماعه مع البابا فرانسيس في قصر الدولة بجاكرتا إن بلاده والفاتيكان ملتزمتان بتعزيز السلام والتسامح في عالم يتسم ب"الاضطرابات بشكل متزايد" بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط مشيرا إلى الصراعات والحروب التي تدور في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك فلسطين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وأضاف ويدودو أن "الحروب لا تفيد أحدا فهي تجلب المعاناة والبؤس للناس العاديين" مشددا في الوقت نفسه على أهمية "احتضان" الاختلافات وتعزيز القبول والتسامح لتعزيز السلام العالمي وخلق عالم أفضل للانسانية.
وحول الزيارة الحالية لبابا الفتيكان إلى اندونيسيا ذكر أنها تبرز أهمية الاحتفال بالتنوع في بلاده التي تعد موطنا ل714 مجموعة عرقية في 17 ألف جزيرة ولكل منها ثقافتها ودينها وعرقيتها وتراثها الفريد معتبرا أن الاختلافات والتسامح بالنسبة لإندونيسيا "نعمة ومفتاح للوحدة والسلام كأمة".
من جانبه نقلت الوكالة عن البابا فرانسيس إشادته في خطابه أمام الرئيس ويدودو بقدرة إندونيسيا على التوحد على الرغم من تنوعها مؤكدا أن احترام الاختلافات الثقافية والأيديولوجية "يجعل للتنوع قيمة".
وشدد على التزام "الكنيسة الكاثوليكية بالسلام واحترام جميع الأديان" وإدانة بواعث العنف والتعصب مشيرا في الوقت نفسه إلى تحديات السلام العالمية بسبب عدم احترام الاختلافات.
وبين أهمية عمل الجميع من أجل تحقيق السلام بشكل فردي وجماعي وتجاوز كل أشكال العنف والاختلافات والظلم الاجتماعي.
واستهل بابا الفاتيكان فرانسيس جولته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بدأها أمس الثلاثاء بزيارة إلى اندونيسيا بهدف تعزيز الحوارات بين الأديان قبل أن يتوجه إلى بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. (النهاية)

ع ا ب / م ن ف




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