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أسعار النفط تواصل انخفاضها وبرنت دون 74 دولارا للبرميل

9/4/2024 5:05:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت أسعار النفط تراجعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.44% إلى 70.03 دولار للبرميل.


فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 73.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


وفي تعاملات يوم أمس الثلاثاء، أنهت عقود "برنت" التداولات دون مستوى 74 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024.-(RT)

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