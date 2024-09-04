أسعار النفط تواصل انخفاضها وبرنت دون 74 دولارا للبرميل

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.44% إلى 70.03 دولار للبرميل.



فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 73.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".



وفي تعاملات يوم أمس الثلاثاء، أنهت عقود "برنت" التداولات دون مستوى 74 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024.-(RT)

