أسعار النفط تواصل انخفاضها وبرنت دون 74 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط تراجعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.44% إلى 70.03 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.38% إلى 73.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي تعاملات يوم أمس الثلاثاء، أنهت عقود "برنت" التداولات دون مستوى 74 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024.-(RT)
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