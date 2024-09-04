استقرار أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرًا شهريًا عن الوظائف في الولايات المتحدة، والذي قد يؤثر على مدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
ووفقا لوكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ أي تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.
وحقق الذهب منذ بداية العام الجاري مكاسب بقيمة 21 بالمئة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 آب الماضي، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.
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