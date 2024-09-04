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استقرار أسعار الذهب عالميا

9/4/2024 5:05:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرًا شهريًا عن الوظائف في الولايات المتحدة، والذي قد يؤثر على مدى سرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.


ووفقا لوكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ أي تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.


وحقق الذهب منذ بداية العام الجاري مكاسب بقيمة 21 بالمئة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 آب الماضي، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.


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