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أردنيون يقترضون 718 مليون دينار لشراء سيارات في 2023

9/4/2024 5:05:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفضت القروض السكنية 17.6% والشخصية 32.7%، الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن، العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مقابل ارتفاع قروض السيارات بنسبة 16.5%.
ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023، الصادر عن جمعية البنوك، فإن 77.7% من إجمالي المقترضين في الأردن العام الماضي، هم "ذكور"، و22.3% "إناث".

القروض السكنية
ومنحت البنوك المرخصة محليا، ما قيمته 876 مليون دينار، قروضا سكنية وعقارية للأفراد، خلال العام الماضي، مقارنة بقرابة مليار دينار في العام الذي سبقه 2022، وبنسبة انخفاض 17.6%.

ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 35.6% من إجمالي القروض السكنية العام الماضي، و63.4% من خلال البنوك الإسلامية، و0.9% من البنوك التجارية الأجنبية المرخصة محليا.

القروض الشخصية
ومنحت البنوك العاملة في الأردن، ما قيمته 1.15 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال العام 2023، مقابل 1.7 مليار دينار في العام 2022، وبنسبة انخفاض 32.7%.

ومنحت البنوك التجارية الأردنية ما نسبته 76.9% من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي، و20.9 من خلال البنوك الإسلامية، و2.2% من البنوك التجارية الأجنبية.

قروض السيارات
ومنحت البنوك خلال العام الماضي 718 مليون دينار، على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ 616 مليون دينار خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 16.5%.

وتصدرت البنوك الإسلامية قروض السيارات الممنوحة في العام 2023، وبنسبة 61.6% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 36.7 للبنوك التجارية، و1.6% للبنوك الأجنبية التجارية.-(المملكة)

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