الرواجبة: كازاخستان سوق وأعدة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية



وأشار الرواجبة خلال لقائه ممثل الشرق الاوسط لشركة كازاخستان للاستثمار التابعة للحكومة كورمانجالي أمانكوسوف، إلى أن السوق الكازاخي مهمة للشركات الأردنية لا سيما للوصول الى دول منطقة اسيا الوسطى.



وبين الرواجبة خلال اللقاء ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني يتمتع بتنافسية عالية ورائدة في المنطقة، ويخدم حاليًا أسواقًا إقليمية كثيرة، واستطاع تحقيق نمو كبير واستقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالمملكة، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.



واكد الرواجبة ان الشركات الاردنية تمتلك خبرات كبيرة وقوى عاملة مؤهلة بقطاعات التحول الرقمي مشيرا الى ان القطاع يتميز بجودته وموثوقيته في خدماته وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.



وبحسب الرواجبة تم الاتفاق على تنظيم لقاء قريب لشركات اردنية في كازاخستان للاطلاع على الفرص المتوفرة هنالك بالاضافة الى عقد لقاء مماثل لشركات كازاخية في الاردن للاطلاع على المشاريع والفرص المتاحة بالمملكة في هذا القطاع.



من جهته اكد ممثل الشركة الكازاخية للاستثمار بالشرق الاوسط امانكوسوف اهتمام بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الاردن لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.



واشار الى ان الشركات الاردنية التي تعمل في قطاع تكنلوجيا المعلومات تتمتع بسمع كبيرة مؤكدا وجود فرص كبيرة للتعاون واقامة الشراكات ما بين الشركة الكازخية ونظريتها الاردنية لدخول اسواق المنطقة من خلال الاردن.



ولفت الى وجود فرص استثمارية واسعة امام الشركات الاردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كازاخستان في ظل التطور التي حققتها بلاده في هذا القطاع والذكاء الاصطناعي والتقنيات.



واوضح امانكوسوف ان شركة كازاخستان للاستثمار هي مؤسسة حكومية تأسست في عام 2017 بهدف استقطاب الاستثمارات الاجنبية للبلاد.