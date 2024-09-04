الرواجبة: كازاخستان سوق وأعدة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن السوق الكازاخي زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الاردنية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الرواجبة خلال لقائه ممثل الشرق الاوسط لشركة كازاخستان للاستثمار التابعة للحكومة كورمانجالي أمانكوسوف، إلى أن السوق الكازاخي مهمة للشركات الأردنية لا سيما للوصول الى دول منطقة اسيا الوسطى.
وبين الرواجبة خلال اللقاء ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني يتمتع بتنافسية عالية ورائدة في المنطقة، ويخدم حاليًا أسواقًا إقليمية كثيرة، واستطاع تحقيق نمو كبير واستقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالمملكة، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.
واكد الرواجبة ان الشركات الاردنية تمتلك خبرات كبيرة وقوى عاملة مؤهلة بقطاعات التحول الرقمي مشيرا الى ان القطاع يتميز بجودته وموثوقيته في خدماته وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الرواجبة تم الاتفاق على تنظيم لقاء قريب لشركات اردنية في كازاخستان للاطلاع على الفرص المتوفرة هنالك بالاضافة الى عقد لقاء مماثل لشركات كازاخية في الاردن للاطلاع على المشاريع والفرص المتاحة بالمملكة في هذا القطاع.
من جهته اكد ممثل الشركة الكازاخية للاستثمار بالشرق الاوسط امانكوسوف اهتمام بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الاردن لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.
واشار الى ان الشركات الاردنية التي تعمل في قطاع تكنلوجيا المعلومات تتمتع بسمع كبيرة مؤكدا وجود فرص كبيرة للتعاون واقامة الشراكات ما بين الشركة الكازخية ونظريتها الاردنية لدخول اسواق المنطقة من خلال الاردن.
ولفت الى وجود فرص استثمارية واسعة امام الشركات الاردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كازاخستان في ظل التطور التي حققتها بلاده في هذا القطاع والذكاء الاصطناعي والتقنيات.
واوضح امانكوسوف ان شركة كازاخستان للاستثمار هي مؤسسة حكومية تأسست في عام 2017 بهدف استقطاب الاستثمارات الاجنبية للبلاد.
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