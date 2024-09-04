بانوراما البحر الميت على موعد مع الجولة الأخيرة من بطولة الدفع الرباعي الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تنطلق يوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي بمشاركة 26 متسابقا من الأردن وفلسطين في منطقة بانوراما البحر الميت بدعم من شركة زين الأردن.
وتقام ضمن السباق نفسه الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، عبر مجموعة الهواة المخصصة للسيارات ذات التعديلات البسيطة، شريطة أن تكون السيارة في حالتها الأصلية، حيث سيشارك السائقون في جولة واحدة خلال السباق ضمن مسار مخصص لهذه المجموعة.
ووفقا للتعليمات التكميلية، يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين، وجولة لأفضل 15 نتيجة، وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول المجاني للجمهور لمتابعة منافسات السباق التشويقية.
المشاركون في السباق
عبد الرحمن مبارك وملاحه إسماعيل المغربي (تويوتا فور رنر)، عبد الله حيمور وملاحه حسين الحداد (نيسان باترول)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، أمجد حننة (فلسطين) وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، حمزة باجا وملاحه عبد الحميد بزادوغ (جيب غراند شيروكي)، حازم فودة (فلسطين) وملاحه حمزة مصاروة (فلسيطن) - (رينج روفر)، حسين شيوخي (فلسطين) وملاحه محمد بغدادي (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، معن النهار وملاحه فارس نفش (رينج روفر كلاسيك)، محمود حننة (فلسطين) وملاحه حمدان أبو العسل (فلسطين) - (تويوتا لاند كروزر)، معاذ سليحات وملاحه زيد شابسوغ (تويوتا لاند كروز)، مهند عبد الله وملاحه إلياس شواش (جيب غراند شيروكي)، محمد عبد الله وملاحه محمد بينو (لاند روفر ديفيندر)، محمد أبو عواد وملاحه أمجد العجل (سوزوكي ساموراي)، محمد الجبور وملاحه عيسى الغلاييني (سوزوكي ساموراي)، رعد أزماف وملاحه إسماعيل الدوايمة (تويوتا هايلوكس)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، طارق مامكيغ وملاحه ينال كازان (تويوتا تاكوما)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وسام خليلية (فلسيطن) وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر).
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