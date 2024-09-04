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بانوراما البحر الميت على موعد مع الجولة الأخيرة من بطولة الدفع الرباعي الجمعة

9/4/2024 5:05:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تنطلق يوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي بمشاركة 26 متسابقا من الأردن وفلسطين في منطقة بانوراما البحر الميت بدعم من شركة زين الأردن.
وتقام ضمن السباق نفسه الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، عبر مجموعة الهواة المخصصة للسيارات ذات التعديلات البسيطة، شريطة أن تكون السيارة في حالتها الأصلية، حيث سيشارك السائقون في جولة واحدة خلال السباق ضمن مسار مخصص لهذه المجموعة.

ووفقا للتعليمات التكميلية، يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين، وجولة لأفضل 15 نتيجة، وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول المجاني للجمهور لمتابعة منافسات السباق التشويقية.

المشاركون في السباق

عبد الرحمن مبارك وملاحه إسماعيل المغربي (تويوتا فور رنر)، عبد الله حيمور وملاحه حسين الحداد (نيسان باترول)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، أمجد حننة (فلسطين) وملاحه عماد حننة (فلسطين) - (كيا - سورينتو)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، حمزة باجا وملاحه عبد الحميد بزادوغ (جيب غراند شيروكي)، حازم فودة (فلسطين) وملاحه حمزة مصاروة (فلسيطن) - (رينج روفر)، حسين شيوخي (فلسطين) وملاحه محمد بغدادي (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، معن النهار وملاحه فارس نفش (رينج روفر كلاسيك)، محمود حننة (فلسطين) وملاحه حمدان أبو العسل (فلسطين) - (تويوتا لاند كروزر)، معاذ سليحات وملاحه زيد شابسوغ (تويوتا لاند كروز)، مهند عبد الله وملاحه إلياس شواش (جيب غراند شيروكي)، محمد عبد الله وملاحه محمد بينو (لاند روفر ديفيندر)، محمد أبو عواد وملاحه أمجد العجل (سوزوكي ساموراي)، محمد الجبور وملاحه عيسى الغلاييني (سوزوكي ساموراي)، رعد أزماف وملاحه إسماعيل الدوايمة (تويوتا هايلوكس)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، طارق مامكيغ وملاحه ينال كازان (تويوتا تاكوما)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، وسام خليلية (فلسيطن) وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر).

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