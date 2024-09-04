هل تختلف أعراض التوحد بين الصغار والبالغين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اضطراب طيف التوحد (ASD) هو اضطراب في النمو يستمر مدى الحياة، ويؤثر على كيفية تصرف الأشخاص المصابين به، وتفاعلهم مع العالم من حولهم.
لا ينمو الدماغ عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، بالطريقة ذاتها التي ينمو بها عند غالبية الناس. وليس التوحد مشكلة تصيب الصحة العقلية أو عبارة عن إعاقة ذهنية، ولكن بعض المصابين به قد يعانون من إحدى هذه المشاكل أيضاً.
وذكر موقع "Healthdirect" الأسترالي أن التوحد يظهر بشكل مختلف عند الأولاد والبنات. وقد يتمتع الأطفال والبالغون الذين يعانون من التوحد بذكاء فائق للغاية، أو بمستوى ذكاء مثل سائر الأشخاص أو قد تكون لديهم إعاقة ذهنية.
وإلى جانب بعض التحديات، سيكون لدى الشخص المصاب بالتوحد أيضا عدد كبير من نقاط القوة، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
ما خصائص وأعراض التوحد؟
تنقسم الخصائص الرئيسية المتعلقة بالتوحد إلى مجالين رئيسيين: صعوبة في التفاعلات الاجتماعية والتواصل، والسلوكيات والاهتمامات المقيدة والمتكررة.
تشمل العلامات والخصائص الشائعة للتوحد لدى الأطفال ما يلي:
- قلة التفاعلات الاجتماعية أو العاطفية مثل الإشارة، والابتسام، والإشارة للأغراض.
- قلة التواصل غير اللفظي مثل الإيماء وهز الرأس، واستخدام حركات اليد.
- صعوبة تطوير العلاقات والحفاظ عليها، مثل اللعب مع الأقران، وعدم وجود أصدقاء مقربين، وتأخر التعبير الكلامي وفهم الكلام.
- عدم التواصل البصري عند التحدث، فقدان المهارات اللغوية في أي عمر.
- اتباع إجراءات روتينية أو أنماط معينة والشعور بالضيق عند حدوث تغييرات عليها.
- الكلام النمطي أو المتكرر، واستخدام الأغراض بطرق غير اعتيادية.
- الحركات، مثل رفرفة اليدين، والمشي على أصابع القدمين، التفاعل بقوة مع العوامل الحسية مثل الصوت، أو الألم، أو الأنسجة.
- الاهتمامات المقيدة أو التي لا تتغير، مثل اللعب بألعاب بشكل متكرر أو التحدث عن مواضيع معينة، ومواجهة صعوبة في التحكم بالانفعالات، مثل نوبات الغضب المتكررة والطويلة.
أما عند البالغين، فقد تشمل علامات التوحد ما يلي: صعوبة في إدارة الوقت، الشعور بالحساسية تجاه المحيط، الإحساس بالعزلة، صعوبة في التركيز، إيجاد صعوبة في الاهتمام بالتفاصيل، أو على العكس تماماً اهتمام بالغ جداً بالتفاصيل، الشعور بالقلق في المواقف الاجتماعية، صعوبة في الحفاظ على العلاقات، الشعور بالإرهاق بسهولة.
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