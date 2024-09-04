هل تختلف أعراض التوحد بين الصغار والبالغين؟



لا ينمو الدماغ عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، بالطريقة ذاتها التي ينمو بها عند غالبية الناس. وليس التوحد مشكلة تصيب الصحة العقلية أو عبارة عن إعاقة ذهنية، ولكن بعض المصابين به قد يعانون من إحدى هذه المشاكل أيضاً.



وذكر موقع "Healthdirect" الأسترالي أن التوحد يظهر بشكل مختلف عند الأولاد والبنات. وقد يتمتع الأطفال والبالغون الذين يعانون من التوحد بذكاء فائق للغاية، أو بمستوى ذكاء مثل سائر الأشخاص أو قد تكون لديهم إعاقة ذهنية.

وإلى جانب بعض التحديات، سيكون لدى الشخص المصاب بالتوحد أيضا عدد كبير من نقاط القوة، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".



ما خصائص وأعراض التوحد؟

تنقسم الخصائص الرئيسية المتعلقة بالتوحد إلى مجالين رئيسيين: صعوبة في التفاعلات الاجتماعية والتواصل، والسلوكيات والاهتمامات المقيدة والمتكررة.



تشمل العلامات والخصائص الشائعة للتوحد لدى الأطفال ما يلي:

- قلة التفاعلات الاجتماعية أو العاطفية مثل الإشارة، والابتسام، والإشارة للأغراض.

- قلة التواصل غير اللفظي مثل الإيماء وهز الرأس، واستخدام حركات اليد.

- صعوبة تطوير العلاقات والحفاظ عليها، مثل اللعب مع الأقران، وعدم وجود أصدقاء مقربين، وتأخر التعبير الكلامي وفهم الكلام.

- عدم التواصل البصري عند التحدث، فقدان المهارات اللغوية في أي عمر.

- اتباع إجراءات روتينية أو أنماط معينة والشعور بالضيق عند حدوث تغييرات عليها.

- الكلام النمطي أو المتكرر، واستخدام الأغراض بطرق غير اعتيادية.

- الحركات، مثل رفرفة اليدين، والمشي على أصابع القدمين، التفاعل بقوة مع العوامل الحسية مثل الصوت، أو الألم، أو الأنسجة.

- الاهتمامات المقيدة أو التي لا تتغير، مثل اللعب بألعاب بشكل متكرر أو التحدث عن مواضيع معينة، ومواجهة صعوبة في التحكم بالانفعالات، مثل نوبات الغضب المتكررة والطويلة.

أما عند البالغين، فقد تشمل علامات التوحد ما يلي: صعوبة في إدارة الوقت، الشعور بالحساسية تجاه المحيط، الإحساس بالعزلة، صعوبة في التركيز، إيجاد صعوبة في الاهتمام بالتفاصيل، أو على العكس تماماً اهتمام بالغ جداً بالتفاصيل، الشعور بالقلق في المواقف الاجتماعية، صعوبة في الحفاظ على العلاقات، الشعور بالإرهاق بسهولة.