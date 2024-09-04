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تحديد هدف جديد محتمل لعلاج سرطان المبيض

9/4/2024 5:05:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصل فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا الكندية إلى هدف علاجي جديد محتمل لسرطان المبيض.

وتبحث الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، في التعبير العالي عن جين يسمى ZIC2 في خلايا سرطان المبيض، حيث وجد الفريق أنه مرتبط بمعدلات بقاء ضعيفة لدى مرضى سرطان المبيض.

وأوضح الباحثون أن بعض حالات سرطان المبيض تُظهر مستويات مرتفعة من بروتين ZIC2 في الخلايا السرطانية، الذي ينتجه جين ZIC2، والذي يكون مسؤولا بشكل طبيعي عن نمو الدماغ البشري في المرحلة الجنينية ثم يظل غير نشط عند البالغين باستثناء الدماغ والخصيتين. ولا أحد يفهم لماذا ينشط الجين مرة أخرى في سرطان المبيض.

وبدأ الفريق بدراسة ZIC2 في أنابيب الاختبار، باستخدام سلالات الخلايا البشرية لسرطان المبيض. وحدد تلك التي أظهرت تعبيرا عاليا عن الجين، ثم استخدم تقنية تحرير الجينات CRISPR لتعطيله.

ووجدت الدراسة أن الخلايا السرطانية، التي تم تعطيل ZIC2 فيها، تنمو بشكل أبطأ وتهاجر مكانها بشكل أقل وتشكل مستعمرات أقل وأصغر.

ثم كرر الباحثون التجارب عن طريق زرع خلايا سرطان المبيض لدى الفئران ومراقبة سلوكها. واكتشفوا وجود تباطؤ مماثل في تطور السرطان ضمن الأورام، حيث تم تعطيل جين ZIC2.

وقال يانغشين فو، الأستاذ المشارك في علم الأورام التجريبي والأستاذ المساعد في أمراض النساء والتوليد: "عندما نقوم بتعطيل ZIC2 في تلك الخلايا السرطانية، تصبح أقل عدوانية وتشكل أوراما أصغر في الفئران. وإذا تمكنا من إيجاد طريقة لتثبيط وظيفة ZIC2 لدى البشر أيضا، فقد يقلل ذلك من تكوين الورم وتقدمه ويوفر علاجا فعالا".

ويقول إن الفريق سيبحث عن أدوية جزيئية صغيرة قادرة على تثبيط وظيفة الجين.RT

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