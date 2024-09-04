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حفل اشهار كتاب السرد الفلسطيني الدجني للدكتورة مقبولة حمودة في المكتبة الوطنية

9/4/2024 5:05:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضافت المكتبة الوطنية مساء أمس الثلاثاء 3/9/2024 الدكتورة مقبولة حمودة لحفل إشهار كتابها "السرد الفلسطيني الدجني"بحضور مدير عام المكتبة الأستاذ الدكتور نضال العياصرة.

وشارك في الحديث عن الكتاب الدكتور أيمن حمودة ، الدكتورة عالية إدريس والدكتور حلمي ساري وأدار الحفل الأستاذ إيهاب شحادة.


وقال د. حمودة ان بيت دجن تحتاج إلى تخليد قصصها ومجدها وتاريخها وأهلها وقد أصبح توثيق فلسطين ضرورة ملحة وقوة لا مثيل لها خصوصاً في هذا العقد من القرن.


واشار د. ساري أن الكتاب ليس مجرد كتاب سردي لقرية من قرى فلسطين المهدمة في عام 1948 بل هو فعل مقاوم وقد أبدعت الكاتبة في إبراز الدور المقاوم للسرد الدجني فلم تترك أي مفردة من مفردات الفلكلور إلا وغطته بما يكفي، وأكد على أهمية السرد في الحفاظ على الهوية الوطنية وتخصيب الخيال الجماعي.


قالت د. مقبولة أن هذا الكتاب جاء ليؤكد على أهمية السرد الفلسطيني العريق لكي تتواصل الحكايات عبر الأجيال فتنسج خيوط العودة والتحرير ، وأضافت أن السرد يستمر في ملتقيات بيت دجن حيث اختارت توثيقه نصاً وصورة برؤية حية من خلال استخدام رمز الرابط (QR) لكل فقرة من الفقرات الموثقة في هذا الكتاب أعلام وعائلات تراث وأغنيات فن وأمثال موروثة تاريخ موثق من خلال المسرحيات التي عرضت في هذه الملتقيات عروض الأثواب وفن التطريز المميز قصص حية وأساطير تقاليد وعادات أكلات موروثة معلومات وإحصاءات نضالات وشهداء أفلام ومقابلات.

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