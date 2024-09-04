حفل اشهار كتاب السرد الفلسطيني الدجني للدكتورة مقبولة حمودة في المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استضافت المكتبة الوطنية مساء أمس الثلاثاء 3/9/2024 الدكتورة مقبولة حمودة لحفل إشهار كتابها "السرد الفلسطيني الدجني"بحضور مدير عام المكتبة الأستاذ الدكتور نضال العياصرة.
وشارك في الحديث عن الكتاب الدكتور أيمن حمودة ، الدكتورة عالية إدريس والدكتور حلمي ساري وأدار الحفل الأستاذ إيهاب شحادة.
وقال د. حمودة ان بيت دجن تحتاج إلى تخليد قصصها ومجدها وتاريخها وأهلها وقد أصبح توثيق فلسطين ضرورة ملحة وقوة لا مثيل لها خصوصاً في هذا العقد من القرن.
واشار د. ساري أن الكتاب ليس مجرد كتاب سردي لقرية من قرى فلسطين المهدمة في عام 1948 بل هو فعل مقاوم وقد أبدعت الكاتبة في إبراز الدور المقاوم للسرد الدجني فلم تترك أي مفردة من مفردات الفلكلور إلا وغطته بما يكفي، وأكد على أهمية السرد في الحفاظ على الهوية الوطنية وتخصيب الخيال الجماعي.
قالت د. مقبولة أن هذا الكتاب جاء ليؤكد على أهمية السرد الفلسطيني العريق لكي تتواصل الحكايات عبر الأجيال فتنسج خيوط العودة والتحرير ، وأضافت أن السرد يستمر في ملتقيات بيت دجن حيث اختارت توثيقه نصاً وصورة برؤية حية من خلال استخدام رمز الرابط (QR) لكل فقرة من الفقرات الموثقة في هذا الكتاب أعلام وعائلات تراث وأغنيات فن وأمثال موروثة تاريخ موثق من خلال المسرحيات التي عرضت في هذه الملتقيات عروض الأثواب وفن التطريز المميز قصص حية وأساطير تقاليد وعادات أكلات موروثة معلومات وإحصاءات نضالات وشهداء أفلام ومقابلات.
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