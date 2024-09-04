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وزارة الثقافة تطلق منصة ثقافية اليوم

9/4/2024 5:05:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطلق وزارة الثقافة في الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء في المركز الثقافي الملكي "منصة ثقافة".

و"منصة ثقافة"، مبادرة رقمية من مبادرات وزارة الثقافة لتسويق وترويج الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة الأردنيّة، وفتح نوافذ للمبدعين والمشتغلين في الحقل الثقافي والفني والحرفي.

وفي تصريح لوزيرة الثقافة هيفاء النجار، فإنّ منصة ثقافة الرقمية تهدف إلى توفير أسواق إلكترونيّة لبيع المنتوجات الحرفيّة للصناعات الثقافيّة الإبداعيّة الأردنيّة يتمّ تقديمها للعالم، وكذلك توفير برامج تدريبيّة للعاملين بهذه الصناعات.

وقالت النجار إنّ ذلك يُعدّ فرصة حقيقيّة من خلال هذه الأسواق لمساعدة الفنان الأردني وتوفير دخل مستقل له، وفي الوقت نفسه العمل على استمرار البرامج التدريبيّة والتعليميّة بما يشكّل إطلالة على المشهد العالم بشكلٍ دائم.

وأكّدت النجار أنّ المنصّة تسعى أيضًا لإتاحة الفرصة للإطلالة على المشهد الثقافي والتاريخي والحضاري والتعريف بالمبدع والإبداع الأردني، وتقديم محتوى عبر نافذة للتواصل مع الباحثين عن المحتوى الثقافي والفني الأردني، كما تسعى المنصة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل، والتفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة.

وقالت إنّ من أهداف المنصة أنها تهدف إلى تأسيس مجتمع افتراضي يوفر الفرصة للتواصل بين المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الأردن وخارجه، وبناء قواعد بيانات تضم المهتمين والفاعلين في العمل الثقافي في مختلف الحقول الإبداعي.

وقالت النجار إنّ وزارة الثقافة تتطلع من خلال إنشاء المنصة إلى تشكيل إطلالة معبرة عن المشهد الثقافي الأردني، وإتاحة التفاعل بصورة حيوية من خلال متابعة أنشطته المختلفة على جميع الصعد للتعرف على الثقافة الأردنية وإسهاماتها العربية والعالمية عبر توفير أرشيف متكامل يعمل بصورة تفاعلية ويتكامل مع إنتاج المحتوى الثقافي في الأردن.

وشرحت أنّ المنصة تسعى إلى مواكبة التطورات التقنية والإبداعية على الساحة الثقافية الأردنية والعربية والعالمية في مجالات التراث المادي وغير المادي وصناعة النشر والتصوير بكافة أشكاله والتحولات المعرفية والاتجاهات النقدية والمدارس الفنية للارتقاء ومواكبة الإنتاج الثقافي والفكري والمعرفي المرئي والمسموع كما ونوعاً في الأردن.

كما تسعى المنصة إلى توفير الفرصة للتشبيك مع المؤسسات والهيئات ذات الاهتمام المشترك من جهة، ومن جهة أخرى مشاركة المعلومات بسهولة ويسر، فضلاً عن الوصول إلى الفضاءات الرقمية المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من البرامج.

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