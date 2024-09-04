بيت العمال يحذر من التعديلات المقترحة على قانون العمل



- "تعديلات تمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة لإنهاء خدمات العمال دون رقابة"



-"تخويل السلطة التنفيذية وضع قائمة بحالات الفصل التعسفي يخل بالتوازن التشريعي ويضعف دور القضاء"



-"تسهيل إنهاء الخدمات يحدث توترات في علاقات العمل ويفاقم مشكلة البطالة ويهدد الأمن الإجتماعي"



حذر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" في ورقة موقف جديدة من التعديلات المقترحة على قانون العمل، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى تهديد استقرار سوق العمل وزيادة حالة عدم اليقين بين العمال وأصحاب العمل، وأشارت الورقة إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغييرات جوهرية على اثنتي عشرة مادة من القانون، منها خمس مواد تتعلق بإنهاء العمل، والتي قد تضعف الحماية العمالية وتؤثر سلباً على استقرار سوق العمل.



وقال المركز بأن قانون العمل قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات متكررة شملت العديد من مواده كان آخرها تعديلات العام الماضي 2023 وتعديلات عام 2019، ونشهد الآن مجموعة جديدة من التعديلات تقترحها الحكومة على اثنتي عشرة مادة من القانون، خمسة مواد منها تتناول الجوانب المتعلقة بإنهاء العمل، تهدد بإضعاف الحمايات العمالية، وتؤثر سلبا على استقرار سوق العمل باستهدافها تخفيف القيود على صلاحيات أصحاب العمل في إنهاء خدمات العاملين لديهم.



وبينت ورقة العمل بأن عددا من التعديلات المقترحة تعتبر إيجابية وتشكل تقدما نحو تحسين قواعد الحماية للعاملين، ومن ذلك التعديل الخاص بزيادة مدة إجازة الأمومة من سبعين يوما إلى تسعين، وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل خلال كامل فترة حملها وليس فقط ابتداء من الشهر السادس من حملها كما هو الحال في القانون بنصه الحالي، ومنح العاملين إجازة لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى التعديلات التي تستهدف معالجة الإختلالات في الصياغة التي شابت عددا من المواد في التعديلات السابقة مثل تعريف التمييز في الأجور، والإجازة المرضية.



إلا أن المركز لا يجد ما يبرر الإستعجال في طرح قانون معدل بعد مدة قصيرة من آخر تعديل، فتكرار إجراء التعديلات على قانون العمل يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى العمال وأصحاب العمل، ويحدث إرباكا في علاقات العمل ويؤثر سلبا على توازنها، وعلى قواعد الحوار الاجتماعي، ويضعف الثقة بالعملية التشريعية وأدواتها، كما أنه يقلل من جاذبية الأردن للاستثمار مما يعيق التنمية المستدامة ويؤخر الإصلاحات الشاملة.



وأشار في ورقة الموقف أن من الواضح أن الموضوع الرئيسي الذي تستهدفه هذه الحزمة من التعديلات هو موضوع عقود العمل وإنهاء الخدمات، وذلك في المواد (21) و(25) و(28) و(31) و(108)، والتي يفهم أن المقصود منها دعم سياسات تعزيز "مرونة سوق العمل" (Labor Market Flexibility) ما ينطوي على منح الشركات صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين العاملين وفصلهم وتحديد ظروف عملهم بأقل ما يمكن من قيود تشريعية.



ولفت المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" إلى أن مؤيدو تعزيز مرونة سوق العمل ومنهم خبراء صندوق النقد الدولي يزعمون بأن ذلك يساهم في انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تخفيف كلف العمالة وتعويضاتها على أصحاب العمل، بينما يرى خبراء سوق العمل ومعايير العمل بأنه يتسبب في زيادة الوظائف المؤقتة غير المستقرة والعمل غير المنظم، وانخفاض الدخل وانقطاعه المتكرر عن العدد الأكبر من العاملين، وتوترات في علاقات العمل، ما ينعكس سلبا على الإنتاجية وعلى الإقتصاد وعلى الأمن المجتمعي.



وأشارت الورقة بأن مشروع التعديل قد تضمن إحالة صلاحية تحديد الحالات التي تعتبر فصلا من العمل والحقوق والمستحقات التي تترتب على ذلك إلى نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وذلك كبديل للوضع الحالي الذي يتولى فيه القانون نفسه تحديد قواعدها بشكل عام ومن ثم يتولى القضاء تطبيقها وتفسيرها والحكم بناء عليها، وذلك كما هو معمول به في مختلف دول العالم، حيث تكونت لدى القضاء المحلي والمقارن على مدى سنوات طويلة ذخيرة كبيرة من القواعد الراسخة لمثل هذه الأحكام التي تشمل مختلف الحالات التي لا يمكن للتشريع نفسه أن يحتويها بتفاصيلها كاملة سواء في قانون أو نظام.



وحذرت الورقة من أن تدخل السلطة التنفيذية في هذا الموضوع بهذا الشكل سوف يخل بالتوازن الدقيق المفترض بين كل من الدور التشريعي والدور القضائي والدور الإداري في تنظيم علاقات العمل، ويعتبر تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية، وتعديا على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، فهو ينزع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية في هذا الشأن ويضعها في يد السلطة التنفيذية بصلاحيات تقديرية واسعة ستخضع لضغوطات قوى مؤثرة باتجاه توسيع نطاق حالات الفصل من العمل بيد صاحب العمل.



وأوضحت ورقة المركز بأن التوجه نحو تنظيم موصوع الفصل من العمل بنظام تصدره الحكومة سيؤدي إلى تقويض استقرار التشريع والإجتهادات القضائية وإلى التضارب في المصالح، حيث سيكون لأصحاب العمل تأثير كبير في صياغة بنود النظام، وإلى عدم الاستقرار التشريعي والتعارض مع الاجتهاد القضائي في قضايا العمل والذي تطور على مدى سنوات طويلة، وإلى صعوبات في التطبيق، وإلى تغيير متكرر في القواعد لتلبية مصالح أصحاب العمل، مما يخلق بيئة من عدم الاستقرار التشريعي وعدم اليقين بالنسبة للعمال ومزيد من النزاعات.



ونبهت الورقة بأن التعديل الخاص بالمادة (31) المتعلقة بحالات إنهاء عقود العمل أو تعليقها لأسباب اقتصادية أو فنية، جاء ليجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات 15% من العاملين لديه دون موافقة مسبقة من وزير العمل واللجنة الثلاثية المشكلة في الوزارة من ممثلي أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة)، فيما يوجب النص الحالي على صاحب العمل عدم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية ووزير العمل، وهو تعديل خطير يضع بيد صاحب العمل صلاحيات مطلقة في إنهاء خدمات نسبة كبيرة من العاملين دون أي رقابة من أي جهة، ما يؤشر على أن أعداد كبيرة من العاملين سيتعرضون لفقدان وظائفهم فور بدء نفاذ القانون المعدل إن تم إقراره.



وأشارت إلى التعديل الخاص بحماية ممثلي النقابات العمالية في المادة (108)، فيلغي الصلاحية التي يمنحها القانون للمحكمة في حال فصل ممثل النقابة من عمله، والتي تجيز لها إصدار القرار بإعادته إلى العمل مع الحكم له بكامل أجوره عن مدة انقطاعه عن العمل، كما يلغي التعديل حق ممثل النقابة المفصول في المطالبة بتعويض إضافي إلى جانب تعويض الفصل التعسفي، في حال لم يتمكن من العودة إلى عمله لأسباب تتعلق بصاحب العمل.



كما حذرت من أن تكريس هذه التوجهات بتسهيل إنهاء خدمات العاملين سيكون لها آثار سلبية قد تمتد لتشمل الاقتصاد والمجتمع ككل، فمن الجانب الإقتصادي سوف يتسبب ذلك بزيادة معدلات الفصل ما سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في سوق العمل، وتوتر علاقات العمل، وفي زيادة معدلات البطالة، كما سيزيد في حجم الإقتصاد غير المنظم، والعمالة غير المنظمة، وفي تراجع الدخل، وبالتالي سيؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، ومن الناحية الاجتماعية سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار، وتراجع الالتزام الوظيفي.



وفي نهاية الورقة أوصى المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بأن يستهدف أي تعديل يجري على قانون العمل وأي سياسات تتعلق بذلك أساسا حماية حقوق العمال، ودعم استقرار سوق العمل وعلاقات العمل، وتحقيق شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري بتحفيز الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات العاملين، ودعم خلق فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تحفز النمو وخلق فرص عمل مستدامة، وأن المركز يرى بأن فكرة إجراء التعديل على قانون العمل في هذه المرحلة في غير محلها نتيجة التعديلات المتكررة والمتتالية التي جرت مؤخرا، كما أن مضمون هذه التعديلات لا يتناسب والظرف الذي نعيشه في ظل الإرتفاع غير المسبوق على معدلات البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل، وحاجتنا للإستقرار الإجتماعي والإقتصادي لمواجهة التحديات الصعبة على مستوى الإقليم.