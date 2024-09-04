الصليب الأحمر تحيي اليوم العالمي للمفقودين

MENAFN - Alghad Newspaper) أحيت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، حيث نظمت فعالية عامة في عمّان في 28 آب/أغسطس تكريمًا للأشخاص المفقودين واعترافًا بالأثر الدائم الذي تجلبه حالات الاختفاء على عائلات المفقودين وذويهم في أثناء اندلاع النزاعات وبعدها.



شهدت الفعالية التي حضرتها عائلات مفقودين إقامة صور فوتوغرافية، سيظل مفتوحًا للجمهور حتى الرابع من سبتمبر، تُغرض فيه 26 صورة مؤثرة ومجموعة من القصص التي تلقي الضوء على رحلات ملهمة قطعتها هذه العائلات، وتبرز قدرتها على الصمود في وجه المحن. كما اشتملت الفعالية على ركن لعرض منتجات الألبان، والمقبلات، والمطرزات، والصابون، والمنظفات المنزلية التي صنعتها عائلات مفقودين سوريين تلقت دعمًا من اللجنة الدولية.

استمع الضيوف كذلك إلى قصيدة مسجلة ألفتها شقيقة أحد المفقودين، فأضافت للفعالية بُعدًا شخصيًا يعبر عن مشاعر أفراد يعايشون المحنة.



تدعم اللجنة الدولية عائلات المفقودين السوريين التي تقيم في الأردن بتقديم الإرشادات لها لتمارس حقها في الحصول على المعلومات وتلقيها بشأن مصير ذويها المفقودين وأماكن وجودهم، ومساعدتها في الاستفادة من خدمات حماية الروابط العائلية لتحصل على المعلومات التي تحتاج إليها. يشمل الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية كذلك عقد جلسات جماعية للدعم النفسي-الاجتماعي والمعنوي، وتقديم المساعدات الإغاثية ودعم سبل كسب العيش، وتيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال المعونات النقدية الطارئة، والمساعدة في تخطي الصعوبات القانونية والإدارية بغرض حماية حقوق العائلات ووضعها القانوني في خضم الاضطرابات التي تجرَّها حالات الاختفاء.



وأكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في الأردن، السيدة "سارة أفريلود"، على الأثر العميق الذي تخلفه حالات الاختفاء قائلةً: "لا تحظى قضية المفقودين غالبًا باعتراف شامل لأبعادها كافة، لكن لا يمكن الاستهانة بالآثار المدمرة والدائمة التي تلحق بالأفراد والعائلات والمجتمعات المحلية من جرائها. تكابد العائلات سنوات من انعدام اليقين والآلام في رحلة البحث عن معلومات عن ذويها المفقودين، ولا يقف الأمر عند العبء العاطفي، بل يجرُّ كذلك معاناة قانونية ومالية، وخاصةً إذا كان الشخص المفقود هو العائل الرئيسي للعائلة."



قامت عائلات مقيمة في الأردن وتبحث عن ذويها المفقودين بتسجيل أكثر من 3,300 شخص مفقود لدى اللجنة الدولية أو جمعية الهلال الأحمر الأردني. وترتبط معظم هذه الحالات بالنزاع السوري، إلى جانب نزاعات في مناطق أخرى من العالم، ومشكلات ذات صلة بالهجرة.



وقال منسق الحماية ببعثة اللجنة الدولية في الأردن، السيد "برونو ريموند" :"عائلات المفقودين ضحايا للنزاعات والعنف مثل أقاربهم المفقودين تمامًا. والاعتراف بالخسارة التي تكبدتها وتلبية احتياجاتها جزء لا يتجزأ من أنشطة الاستجابة الرامية إلى تخفيف المصاعب الاقتصادية، والمشكلات النفسية-الاجتماعية، والمتطلبات القانونية والإدارية التي تتحملها. وتحتم علينا الضرورة التضامن مع هذه العائلات، وتقديم الدعم والموارد اللازمة لمساعدتها على اجتياز هذه الرحلة الصعبة من انعدام اليقين والآلام."