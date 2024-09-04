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طقس معتدل في معظم المناطق حتى السبت

9/4/2024 5:04:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 16،وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.


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