طقس معتدل في معظم المناطق حتى السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 16،وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.
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