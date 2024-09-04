مشاركة نوعية لمديرية الأمن العام في سوفكس 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشارك مديرية الأمن العام في معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، و الذي رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة فعالياته بالعقبة، اليوم الثلاثاء.
وتميز جناح مديرية الأمن العام بما اشتمل على أسلحة ومعدات ومهمات عسكرية تم إدخالها لتطوير منظومة العمل الأمني والانساني في مكونات مديرية الأمن العام الشرطية وما بتعلق بالدفاع المدني وقوات الدرك.
وبين مدير معرض مديرية الأمن العام العميد الدكتور محمد العبادي أن جناح مديرية الأمن العام لهذا العام يتميز بما احتواه من أجهزة ومعدات قامت المديرية بتطويرها، ومن ضمنها آليات، ومعدات فنية وذكية طورتها الكوادر المتخصصة في مديرية الأمن العام فضلاً عن أفكار ريادية تم تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن هذه الخدمات جاءت في مرحلة من التحديث لتطوير قدرات الأمن العام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تابعها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله ومضى خلالها منتسبو المديرية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
ومن جانب آخر، وعلى هامش المعرض، فتح متحف مديرية الأمن العام في العقبة أبوابه أمام زوار معرض سوفكس والوفود الرسمية وزوار المدينة والذين اطلعوا على مقتنيات المعرض التاريخية والتي توثق مسيرة الأمن العام منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى اليوم في ظل القيادة الهاشمية التي قادت الأجهزة العسكرية والأمنية وجعلتها انموذجاً للقدرة على تعزيز الأمن والسلم وخدمة المواطنين.
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