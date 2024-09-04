اتفاق قد ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط في ليبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتفقت الهيئتان التشريعيتان اللتان تمثلان
المنطقتين المتناحرتين في ليبيا الثلاثاء، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ما
قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص
الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي في بنغازي الذي يمثل
شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانا مشتركا بعد يومين من
محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي
ومجلس إدارة في غضون 30 يوما.
يشار إلى أن البنك المركزي
الليبي هو المسؤول
القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في
أنحاء البلاد.
ونقلا عن موقع "المملكة"، اتفقت
فصائل الشرق والغرب على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من أيلول/ سبتمبر.
وبدأت المواجهة حين تحركت الفصائل الغربية التي
تحظى هيئاتها الحاكمة بالاعتراف الدولي، الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك
المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج
النفط بالكامل، ما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار
النفط نحو 5% الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر، في إشارة إلى أن
التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي؛ بسبب الصراع على
السيطرة عليه، ما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع.
ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم
في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
وفي عام 2011، أدت انتفاضة دعمها حلف شمال
الأطلسي إلى سقوط البلاد في فوضى.
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