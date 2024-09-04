العراق يدين تصريحات إسرائيل التي تستهدف عرقلة جهود وقف النار في غزة



وأكدت الخارجية العراقية، في بيان صحافي، تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة هذه المزاعم الباطلة، رافضة محاولات الكيان الإسرائيلي، تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب المتعلقة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ما يُنذر بتصعيد خطير للعنف في المنطقة.



وشددت على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام قوات الاحتلال بإنهاء عدوانها على غزة بشكل فوري، وذلك لتمكين معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.-(بترا)