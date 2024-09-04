العراق يدين تصريحات إسرائيل التي تستهدف عرقلة جهود وقف النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت جمهورية العراق، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بهدف استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال.
وأكدت الخارجية العراقية، في بيان صحافي، تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة هذه المزاعم الباطلة، رافضة محاولات الكيان الإسرائيلي، تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب المتعلقة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ما يُنذر بتصعيد خطير للعنف في المنطقة.
وشددت على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام قوات الاحتلال بإنهاء عدوانها على غزة بشكل فوري، وذلك لتمكين معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.-(بترا)
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