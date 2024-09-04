هيئة محلفين كبرى تتهم امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة أميركية فلسطينية



ووجهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عاماً)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي، وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام لطفلة دون العاشرة، والتسبّب عمداً في إصابة جسدية للطفلة.





ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو أيار في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولِس في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضاً ابن عمره ستة أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان الذي تنحدر منه.



وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.

وقالت الشرطة إن الأم تمكّنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وأقرّت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.



وحذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأمريكيون منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أيضاً، في الآونة الأخيرة، عملية طعن قاتلة لطفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ست سنوات في إيلينوي، في أكتوبر تشرين الأول، كما طُعن أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير شباط، وتم إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر تشرين الثاني.



وفي أغسطس آب، صدر حكم على طالب سابق بجامعة كورنيل بالسجن 21 شهراً بسبب نشر تهديدات ضد اليهود عبر الإنترنت، كما تم اتهام مواطن أردني في فلوريدا بتهديد شركات بسبب الاعتقاد بأنها تدعم إسرائيل.-(رويترز)