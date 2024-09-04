يديعوت أحرونوت: العبوات الناسفة في مخيمات الضفة تكبد الجيش خسائر

يديعوت أحرونوت: العبوات الناسفة في مخيمات الضفة تكبد الجيش خسائر
التاريخ
9/4/2024 5:04:34 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن المسلحين في مخيمات الضفة يفخخون مبان بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح.
وأضافت الصحيفة أن العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة.
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