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يديعوت أحرونوت: العبوات الناسفة في مخيمات الضفة تكبد الجيش خسائر

9/4/2024 5:04:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن المسلحين في مخيمات الضفة يفخخون مبان بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح.


وأضافت الصحيفة أن العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة.

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