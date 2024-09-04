شهادة أسير فلسطيني عن غوانتنامو إسرائيلي: إذا لم تعتقل بعد 7 أكتوبر فلا تظن نفسك أنك سجنت قط



وتنشر اليوم الحلقة الرابعة من سلسلة ياسر مناع، وفي مقدمتها يقول:“عندما طُلب مني كتابة تجربتي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، شعرت كما لو أنهم يطلبون مني أن أفتح جرحاً لم يلتئم بعد، وأن أنتزع كل حرف بألم. لكن كتابة هذه التجربة كانت ضرورية؛ كشهادة على معاناة الضحايا داخل ظلمات السجون الإسرائيلية، وهي نافذة سريعة تطل على عالم العذابات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وخصوصاً بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وشاهد على تعذيبهم المرئي والمخفي داخل الزنازين”.



العزل عن العالم الخارجي



ويوضح مناع أنه في ظل هذه الأوضاع القاسية، تصبح الطريقة التي يقضي بها الأسرى وقتهم أمراً شخصياً يختلف من فرد إلى آخر، ولا يوجد جواب محدد عن كيفية قضائهم للوقت، حيث يتفاوت تصرف الأَسرى بناءً على مواقفهم الشخصية وحالتهم النفسية؛ فبعض الأَسرى يفضّلون قضاء أوقات طويلة في النوم، أو الجلوس على الفراش طوال اليوم، متجنّبين الحديث كثيراً، وذلك ربما لتجاوز الواقع المؤلم، والمحافظة على طاقتهم النفسية في أوضاع العزل عن العالم الخارجي.



ويقول إنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، سعت إدارة السجون لعزل الأَسرى بالكامل عن العالم الخارجي، وتمثّلت هذه الجهود في عدة إجراءات صارمة، منها منع تنقّل الأسرى بين الأقسام المتعددة، وقطْع محطات التلفاز، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية؛ كالتلفاز والراديو. كما قامت الإدارة بنصب أجهزة لحجب إشارات البث الخليوي كإجراء احترازي لمنع استخدام الهواتف النقالة المهربة.



ويقول إن البعض يختار التجول (الكزدرة) داخل الغرفة المكتظة لساعات طويلة، فيقومون بهذا النشاط ربما للتخفيف من الضغط النفسي والإجهاد الذي يعيشونه بسبب الأوضاع القاسية داخل السجن، وبعد يوم طويل من التجول والنشاط، يصل المساء وجسدهم يكون منهكاً للغاية، وهو ما يجعلهم ينامون بسرعة.



وعن ذلك الصراع مع السجن والسجان، ومع النفس، يضيف:“كانت الكزدرة صعبة جداً ومزعجة في بعض الأحيان، وذلك لكون الغرفة مكتظة بصورة لا تُطاق؛ فعلى سبيل المثال، كان عدد الأَسرى في كل غرفة في سجن عوفر، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، يصل إلى 6 أَسرى فقط، لكن العدد ازداد في بداية الحرب إلى 10 – 12 أسيراً في الغرفة الواحدة. وفي مطلع شباط/فبراير 2024، تم احتجازي في سجن مجدو، إذ كانت الغرفة تضم أكثر من 16 أسيراً، بينما كانت تتسع عادةً لـ 8 أسرى فقط”.



زحمة السجن



وتقيد الغرف الضيقة والمزدحمة حركة الأَسرى، وتحرمهم الفضاء الشخصي اللازم، كما تزيد من صعوبة المحافظة على النظافة الجيدة والصحة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض بسرعة داخل السجون. في الواقع، إن الأَسرى يجدون صعوبة في الجلوس في أسرّتهم طوال الوقت، وهو ما يضطرهم إلى مشاركة المساحة الضيقة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بمشاحنات بينهم أحياناً”.



وبالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف الضيقة في السجون الإسرائيلية، يوضح مناع أن إدارة السجون تطبق سياسات تزيد من صعوبات الاعتقال وأوضاعها بصورة إضافية، ومن هذه السياسات منع التنقل بين الغرف، والتباين في أعداد الأسرى بين الغرف المتعددة.



ويشير مناع لمساع خبيثة يمارسها السجن تقوم على محاولة زرع الفُرقة بين الأسرى:“تحاول إدارة السجون إظهار ذلك، فعلى سبيل المثال؛ عند الخروج إلى المحكمة، يتم سؤال الأَسرى عن انتماءاتهم من جانب السجان، فإذا قال الأسير إنه ينتمي إلى تنظيم غير“حماس” أو“الجهاد”، يتم تقييده إلى الأمام، أمّا إذا كان منتمياً إلى أحد هذين التنظيمين، فإنه يتم تقييده إلى الخلف”.



ويشير مناع لوسائل المواجهة مع السجان:“..هذا بينما يختار البعض الإكثار من ممارسة العبادات والشعائر الدينية، كالصلاة، والتسبيح، وحضور الدروس الدينية، كوسيلة لتعزيز القوة الروحية داخل السجن، إلاّ أن إدارة السجون يمكن أن تمنعهم من ذلك، ويبررون ذلك بما يدّعون أنه من المخاطر الأمنية، وخوفاً من التحريض. ومع ذلك، فإن هذه القيود تتجاوز الضرورة الأمنية المزعومة لتصبح وسيلة لإضعاف الروح المعنوية للأَسرى”.



وطبقاً لشهادة مناع، تتضمن القيود التي يمكن أن تفرضها إدارة السجون منع أداء الصلوات اليومية بصورة جماعية، وحظر صلاة الجمعة، ومنع المصاحف، والمسابح، وسجادات الصلاة، بالإضافة إلى منع الاحتفال بالأعياد الدينية.

كذلك، ومنذ اللحظات الأولى للإقامة، تم إغلاق الأقسام، ومنع الأَسرى من الخروج إلى ساحات السجن، والتبليغ أن صلاة الجمعة ممنوعة، وعند نقلي إلى سجن النقب، تم إخطارنا بأن الصلاة الجماعية داخل الغرف ممنوعة أيضاً. كذلك، مُنع الأذان، فعندما قام أحد الشباب بالأذان ذات مرة عند موعد صلاة الظهر، دخلت في هذه الأثناء الوحدة القسم بصورة همجية، واعتدت بالضرب على الأسير والغرفة بأكملها، وعند خروج ضابط الوحدة، سخر منا قائلاً:“الزلمة فيكم يأذن مرة ثانية”، وهذا ما زاد من صعوبة معرفة مواعيد الصلاة التي كنا نقدرها تقديراً، وكذلك الأمر مواعيد الصيام والإفطار في شهر رمضان”.



تهريب مصحف



ويستذكر مناع أنه في وقت ما تمكّن الأسرى الفلسطينيون من تهريب مصحف ممزق، لكن تمت مصادرته خلال التفتيش، وفي أول أيام شهر رمضان، تم توزيع مصحف واحد صغير وممزق لكل غرفة، فحتى القرآن الكريم كان ممنوعاً، وكانت الغرف تتعرض للتفتيش بحثاً عنه.



ويتابع:“أحياناً ننجح في تهريبه وإخفائه، وأحياناً أُخرى تتم مصادرته، وهو ما أدى إلى عقوبات؛ كحرماننا الاستحمام، أو سحب الأغطية والفرش من الغرفة. ومع بداية شهر رمضان 2024، تم توزيع مصحف واحد على كل غرفة في السجن، وكان هذا تحسيناً كبيراً بالنسبة إلينا، لأنه أصبح في إمكان الأَسرى الآن قراءة القرآن وأداء الصلوات بصورة أكثر انتظاماً”. وعن وسائل الصمود والبقاء والحفاظ عل الصحة النفسية يرى مناع أنه لا شك في أن الكثير من الوقت يمضي في النقاشات والتحليلات بشأن الأخبار التي كانت تصل إلى الأَسرى. ويضيف عن المخاطر الأخرى: إلى جانب ذلك، تنتشر الأخبار الكاذبة، سواء أكان بصورة عفوية، أم بصورة مقصودة، إذ يتنقل الخبر من أسير إلى آخر بطريقة مشوهة تعتمد على فهم الناقل، وتساهم في انتشار الشائعات.



مصدر المعلومات



كيف تأتي الأخبار؟ هذا من أكثر الأسئلة التي يطرحها الناس على الأسير المحرر. عن ذلك يقول مناع: في الواقع، هناك أكثر من مصدر للأخبار داخل السجن. الأَسرى الجدد حيث يُعتبرون المصدر الأولي والأكثر صدقية تقريباً، لأنهم القادمون من الخارج. كذلك الأسير الذي يخرج إلى المحكمة: يلتقي الأَسرى من الأقسام الأُخرى ويسمع منهم أخباراً، وربما يكون لديهم راديو مهرب. وبعضهم كان يسأل المحامي عن الأخبار، لكن المحامي في أغلب الأحيان يكتفي بالتلميح لأنه ممنوع من التصريح من جانب المحكمة. الأَسرى الجنائيون: يمكنهم تقديم الأخبار في أثناء التنقلات والبوسطات، لكن معظم أخبارهم لا تكون دقيقة.



نقل الأخبار



أمّا بشأن كيفية تداول الأخبار بين الأَسرى؛ فيكشف مناع: في البداية، كان ينادي بعضهم البعض الآخر عبر النوافذ الخلفية للغرف لتبادل الأخبار، لكن بعد تعرضهم للضرب عدة مرات بسبب هذه الطريقة، اضطروا إلى تغيير أسلوبهم، وأصبحوا يكتبون الأخبار على أوراق صغيرة مهترئة، ويتبادلونها بين الغرف في أثناء توزيع الطعام. ومن ناحية أُخرى، تعمد إدارة السجون إلى بث الإشاعات بطريقة مقصودة، سواء أكان عبر المقابلات، أم عن طريق المتعاونين معها، وذلك لتعزيز الشعور بعدم الاستقرار والضغط النفسي. وكان الكثيرُ من الأخبار مزيفاً، ومصدره إدارة السجن، وهدفه إحباط الأسير.



وطبقاً لمناع أيضاً، يتعرّض الأَسرى أيضاً للضرب والإهانة خلال زيارات المحامين، الأمر الذي يجبر العديد منهم على رفض تلك الزيارات بسبب التهديدات والمضايقات التي يتعرضون لها ويمتنعون عن الذهاب لمحاكم إسرائيلية.



وعن تجربته الذاتية يضيف:“عندما دخلت قاعة الزيارة، وجدت المحامي جالساً ومبتسماً، فزف إليَّ الخبر السعيد في تلك اللحظة؛ لقد رُزقت بمولود أسميته قيس، فلم أستطع تمالك نفسي من السعادة، لكن المحامي لم يكتفِ بذلك، وأخبرني بسيل من الأخبار عن غزة، فتراوحت مشاعري بين الحزن والفرح. ورغم الفرحة العارمة بقدوم طفلي، فإنني لم أستطع تخيل ملامحه، وظل هذا الشعور يرافقني حتى يوم الإفراج عني، حين تمكنت أخيراً من رؤية وجهه لأول مرة”.



ياسر مناع، وهو طالب ماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، يختتم بالقول:“رغم ذلك، فإن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية يعَدّ أمراً ضرورياً، إذ تستجيب لبعض الحالات القضائية، كقضية الشهيد ثائر أبو عصب. ومع ذلك، فإن الإجراءات القانونية والترتيبات المتعلقة بإدارة السجون تتطلب وقتاً طويلاً وتعقيداً للحصول على العدالة”.-(وكالات)