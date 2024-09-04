Wednesday, 04 September 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تُحذر الغرب: سنغيّر عقيدتنا النووية

9/4/2024 5:04:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم ((الكرملين))، دميتري بيسكوف، قوله، اليوم الأربعاء، إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا، وتصرفات ((الغرب المتكتل))، فرضا على روسيا ضرورة مراجعة عقيدتها النووية.
وقالت روسيا، في الآونة الأخيرة، إنها تستعدّ لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها الأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التعديلات.


وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2020، على أن مِن حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حال شن عدو هجوماً نووياً عليها أو تعرُّضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة.

وقال بيسكوف، لوكالات أنباء، إن التعديلات تأتي ((على خلفية التحديات والتهديدات التي تثيرها دول ما يسمى الغرب المتكتل)).


وأضاف أن موسكو تأخذ في الاعتبار احتمال استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى زوَّدتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات داخل العمق الروسي.-(وكالات)

MENAFN04092024000072011014ID1108634475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث