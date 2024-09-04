روسيا تُحذر الغرب: سنغيّر عقيدتنا النووية

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت روسيا، في الآونة الأخيرة، إنها تستعدّ لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها الأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التعديلات.



وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير في عام 2020، على أن مِن حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حال شن عدو هجوماً نووياً عليها أو تعرُّضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة.



وقال بيسكوف، لوكالات أنباء، إن التعديلات تأتي ((على خلفية التحديات والتهديدات التي تثيرها دول ما يسمى الغرب المتكتل)).



وأضاف أن موسكو تأخذ في الاعتبار احتمال استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى زوَّدتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات داخل العمق الروسي.-(وكالات)