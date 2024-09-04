روسيا تُحذر الغرب: سنغيّر عقيدتنا النووية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم ((الكرملين))، دميتري بيسكوف، قوله، اليوم الأربعاء، إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا، وتصرفات ((الغرب المتكتل))، فرضا على روسيا ضرورة مراجعة عقيدتها النووية.
وقالت روسيا، في الآونة الأخيرة، إنها تستعدّ لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها الأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التعديلات.
وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2020، على أن مِن حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حال شن عدو هجوماً نووياً عليها أو تعرُّضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة.
وقال بيسكوف، لوكالات أنباء، إن التعديلات تأتي ((على خلفية التحديات والتهديدات التي تثيرها دول ما يسمى الغرب المتكتل)).
وأضاف أن موسكو تأخذ في الاعتبار احتمال استخدام أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى زوَّدتها بها الولايات المتحدة في شن هجمات داخل العمق الروسي.-(وكالات)
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