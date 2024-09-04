إسرائيل تكرس تجهيل غزة.. طلاب متعثرون ومدارس مكتظة بالنازحين



أبو الخير، التي تدرس تخصص طب الأسنان بجامعة الأزهر الفلسطينية، تأخرت في سنواتها الدراسية جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وما زالت أبو الخير عالقة في عامها الدراسي الثالث، إذ إنها لولا اندلاع الحرب كانت ستبدأ سنتها الرابعة.



وتعتبر أبو الخير واحدة من آلاف طلبة والمدارس الذين تعثرت دراستهم جراء استمرار الحرب للعام الثاني.



ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لم يتمكن نحو 80 ألفا و568 من طلبة الجامعات والكليات بغزة، من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فيما افتتح مؤخرا عدد قليل من جامعات غزة الدراسة إلكترونيا ولمساقات محدودة.



كما لم يستطع نحو 620 ألف طالب الانتظام في مدارسهم بغزة، بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فيما يصف بعضهم مصيرهم بـ"المجهول"، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.



ومنذ بدء الحرب، وجد فلسطينيون في المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات والكليات ملاذا أخيرا لهم للنزوح إليه هربا من حمم الغارات الإسرائيلية.



واليوم تكتظ عشرات المدراس ومقرات مؤسسات تعليمية بآلاف النازحين الذين يعيشون ظروفا معيشية وصحية كارثية فاقمها شح الإمدادات الأساسية خاصة المياه والغذاء.



ويتخوف الطلبة من تأخر أعوامهم الدراسية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، بفعل اكتظاظ المدارس بالنازحين.



** المدرسة.. منزلنا الأول



قالت الطالبة أبو الخير، إن المدرسة تحولت خلال أشهر الحرب إلى منزلهم "الأول"، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي بيتهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت للأناضول: "كانت لدينا حياة ومنزل، لكن مع مطلع عام 2024 دمر الجيش منزلنا وأصبحت هذه المدرسة بيتنا الأول، وليس الثاني كما علّمونا خلال سنوات الدراسة".



وأوضحت أنها فقدت كتبها الجامعية وكل ما يتعلق بحياتها السابقة جراء قصف منزلهم بشكل كامل.



وتابعت: "من المفترض اليوم أن أنهي عامي الدراسي الثالث في الجامعة وأبدأ بالرابع، لكن بسبب الحرب ما زالت عالقة في السنة الثالثة".



** ظروف غير مناسبة



وعن الدراسة داخل مركز الإيواء، تشتكي أبو الخير هذه الظروف قائلة: "الأجواء هنا غير مناسبة للدراسة".



وإلى جانب أجواء الحرب والتوتر الناجم عنها، تكمل أبو الخير مسيرتها التعليمية وسط ضجيج الأطفال والنساء ممن يعيشون معها داخل غرفة "الصف".



وكانت مؤسسات حقوقية ونسوية قد قالت إن النساء يفقدن خصوصيتهن في مراكز الإيواء ما يضاعف معاناتهن جراء الحروب.



وتحاول أبو الخير التأقلم مع هذه الظروف من أجل الحصول على درجات عالية في تخصصها، مضيفة: "يجب أن نحافظ على التعليم ونستمر فيه من أجل محاربة محاولات التجهيل".



وعلى الرغم من ضعف الإمكانات المتاحة لاستكمال تعلمها عن بعد (عبر الإنترنت)، تسعى أبو الخير بشتى الطرق إلى الحفاظ على دروسها وتحصيلها العلمي.



وقالت: "نمر بظروف صعبة، في إحدى المرات وخلال تقديمي لأحد الاختبارات لم يتوفر لدي شبكة إنترنت، فتنقلت من مدينة إلى أخرى واضطررت للجلوس في الشارع من أجل حلّ الاختبار".



** حماية الأطفال من التجهيل



وتطرقت أبو الخير في حديثها لأهمية حماية الأطفال من حالة التجهيل التي تسعى إسرائيل لتكريسها في القطاع من خلال تدمير المدارس والجامعات والكليات وتحويل المتبقي منها لأماكن نزوح.



وأضافت بالخصوص: "من المفترض أن نستمر (نحن الطلاب) في التعلم من أي مكان لاستكمال ما بدأناه لحماية العملية التعليمية".



وأشارت إلى أن الجيل الجديد لم يتمكن من دخول الصف الأول الابتدائي بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية.



وذكرت أن هناك محاولات داخل مركز الإيواء الذي يقيمون داخله لتعليم الطلاب ما درسوه سابقا في محاولات لمنع نسيانه.



وطالبت بوقف الحرب للعودة إلى الحياة السابقة (قبل 7 أكتوبر)، لافتة إلى أن الحياة التي ستلي الحرب بحاجة إلى تخطيط لمعرفة "أين سيعيشون وأين سيذهبون".



** المدارس.. مراكز إيواء



من جانبها، تقول الفلسطينية سهير أبو الخير إن حياتهم أصبحت بشكل كامل داخل مدرسة النزوح بعدما دمر الجيش الإسرائيلي منزلهم.



وأوضحت في حديثها للأناضول، أن تحويل المدارس إلى مراكز إيواء أثر على الطلاب الذين حرموا من مقاعدهم الدراسية.



وتابعت: "الطلاب يشعرون بالحزن الشديد جراء تحويل مدارسهم لمراكز إيواء، ما حرمهم من ممارسة حياتهم كما بقية أطفال المنطقة (الذين يبدأون عامهم الدراسي بعد أيام)".



وأعربت عن حزنها لحال الطلاب الذين تعثرت دراستهم بفعل الحرب، قائلة: "لم يتقدموا في حياتهم التعليمية (...) العمر يضيع منهم (بلا جدوى)".



ونقلت آمال الطلاب الذين يقيمون في هذه المدرسة بـ"وقف قريب للحرب" من أجل ممارسة حقهم في التعليم.



ودعت إلى ضرورة وقف الحرب وعودة الحياة إلى ما قبل 7 أكتوبر الماضي، متابعة: "نريد أن تتحسن الحياة".



** خطر ضياع الأجيال

والاثنين، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من خطر "ضياع الأجيال" بغزة لعدم التحاقهم بالمدارس جراء الحرب.



وقال في بيان نقلته الوكالة الأممية: "كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر ضياع الجيل ما يغذي مشاعر الاستياء والتطرف".



وتابع: "في غزة أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا تم تدميرها أو تضررت، الغالبية العظمى تحولت إلى ملاجئ مزدحمة تؤوي مئات الآلاف من الأسر النازحة ولم تعد صالحة للتعليم".



وأضاف: "دون وقف إطلاق نار قد يصبح الأطفال عرضة للاستغلال بما في ذلك عمالة الأطفال والانضمام للجماعات المسلحة (...) وقف النار مكسب للجميع".



وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش الإسرائيلي دمّر 122 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و334 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.



وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)