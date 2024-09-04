صودا الخبز تعزز أداء العدائين الأولمبيين



وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه المادة البسيطة تساعد في تخفيف التأثيرات الفسيولوجية المؤلمة للجهد المكثف وتساعد الرياضيين على الاستمرار.



لكن رغم فعاليتها، كانت تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما دفع العديد من الرياضيين لتجنبها.



ومؤخرا، وفقا تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ، حلت شركة سويدية تدعى "ماورتن" هذه المشكلة، مما أدى إلى ثورة في استخدام هذا المكون البسيط.



وتقول الشركة إن حلها يتلخص في في تضمين نوع من العازل، بحيث يتم مزج بيكربونات الصوديو في هلام نشوي له قوام الزبادي لتجنب التأثيرات الجانبية المزعجة.



مثل الكافيين، فإن بيكربونات الصوديوم متاحة ومقبولة على نطاق واسع باعتبارها آمنة.



وبحسب الصحيفة، فقد أثبتت كلتا المادتين أنهما توفران فوائد للأداء للرياضيين. والأهم من ذلك، أنهما قانونيان تماماً بموجب قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



ووفقا للشركة، فإن منتجها الجديد الذي تم طرحه في السوق في فبراير 2023، لاقى رواجا بين العدائين، وأثبت فعاليته في تحسين الأداء الرياضي دون التسبب في اضطرابات هضمية.



وأضافت أن نصف المتسابقين استخدموه في نهائي 800 متر في أولمبياد باريس، بما في ذلك الفائز بالميدالية الذهبية إيمانويل وانيوني.



خبراء الأداء الرياضي، مثل ستيف ماجنيس، يشيرون إلى أن استخدام بيكربونات الصوديوم قد يكون وراء التحسن المذهل في أزمنة العدائين في سباق 800 متر، حيث سجل العديد منهم أرقاما قياسية جديدة.



هذا التطور يشير إلى أن هذا المكون البسيط، الذي كان يُعتبر سابقا محدود الاستخدام بسبب آثاره الجانبية، قد أصبح الآن سلاحا قويا في ترسانة الرياضيين الأولمبيين.- وكالات





