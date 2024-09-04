صودا الخبز تعزز أداء العدائين الأولمبيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لعقود من الزمان، استخدم راكبو الدراجات وعداءو المسافات المتوسطة بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، كمادة تعزز الأداء بشكل قانوني.
وقد
أظهرت العديد من الدراسات أن هذه المادة البسيطة تساعد في تخفيف التأثيرات
الفسيولوجية المؤلمة للجهد المكثف وتساعد الرياضيين على الاستمرار.
لكن رغم فعاليتها، كانت تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما دفع العديد من الرياضيين لتجنبها.
ومؤخرا، وفقا تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ، حلت شركة سويدية تدعى "ماورتن" هذه المشكلة، مما أدى إلى ثورة في استخدام هذا المكون البسيط.
وتقول
الشركة إن حلها يتلخص في في تضمين نوع من العازل، بحيث يتم مزج بيكربونات الصوديو في هلام نشوي له قوام الزبادي لتجنب التأثيرات الجانبية المزعجة.
مثل الكافيين، فإن بيكربونات الصوديوم متاحة ومقبولة على نطاق واسع باعتبارها آمنة.
وبحسب
الصحيفة، فقد أثبتت كلتا المادتين أنهما توفران فوائد للأداء للرياضيين.
والأهم من ذلك، أنهما قانونيان تماماً بموجب قانون الوكالة العالمية
لمكافحة المنشطات.
ووفقا للشركة، فإن منتجها الجديد الذي تم طرحه في
السوق في فبراير 2023، لاقى رواجا بين العدائين، وأثبت فعاليته في تحسين
الأداء الرياضي دون التسبب في اضطرابات هضمية.
وأضافت أن نصف المتسابقين استخدموه في نهائي 800 متر في أولمبياد باريس، بما في ذلك الفائز بالميدالية الذهبية إيمانويل وانيوني.
خبراء
الأداء الرياضي، مثل ستيف ماجنيس، يشيرون إلى أن استخدام بيكربونات
الصوديوم قد يكون وراء التحسن المذهل في أزمنة العدائين في سباق 800 متر،
حيث سجل العديد منهم أرقاما قياسية جديدة.
هذا التطور يشير إلى أن
هذا المكون البسيط، الذي كان يُعتبر سابقا محدود الاستخدام بسبب آثاره
الجانبية، قد أصبح الآن سلاحا قويا في ترسانة الرياضيين الأولمبيين.- وكالات
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