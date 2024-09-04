رئيس بلدية جنين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقطع أوصال المدينة ويتجه للتصعيد



وأضاف عبيدي في حوار مع الأناضول، أن "السلطات الإسرائيلية ماضية في تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها" شمال الضفة الغربية المحتلة.



ووصف تطور العملية العسكرية خلال يومها الثامن في المدينة بالقول: "الأمور ذاهبة نحو التصعيد، جنين مدينة منكوبة، وكأن زلزالا ضربها، تم تدمير شوارع رئيسية وتقطيع شبكات الكهرباء والمياه".



وقال: "ما يجري ومن خلال الرصد، أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تقطيع أوصال المدينة وفصل أحيائها عن بعضها، وقد باتت عبارة عن مقاطع ومربعات منفصلة بعد تجريف شوارع رئيسية".



وأشار عبيدي إلى أن "الجيش الإسرائيلي فصل المدينة عن المخيم، وعن البلدات الشمالية، والغربية الجنوبية بالطريقة ذاتها عبر تجريف الشوارع".



وبيّن أن الخسائر المادية التي تكبدتها جنين جراء العملية الإسرائيلية الجارية تعادل نصف إجمالي الخسائر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وتابع: "خسائر جنين منذ 7 أكتوبر 2023 حتى ما قبل العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية تقدّر بنحو 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، ومنذ بدء العملية بنحو 50 مليون شيكل (13.5 مليون دولار)، بإجمالي 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)".



ورأى عبيدي أن "العملية العسكرية مستمرة، وهذا يعني مزيدا من التدمير والتخريب والقتل وارتكاب المجازر".



وأشار إلى أن "طواقم بلدية جنين وشركة الكهرباء تعمل رغم استمرار العملية العسكرية على إعادة ربط المدينة بالمياه والكهرباء".



وعن إعادة الإعمار قال عبيدي: "ننتظر انتهاء العملية العسكرية، ولكن هل يمكن بدء إعادة إعمار تليها عملية عسكرية جديدة وتدمير كل شيء؟".



وأضاف: "قد نحتاج إلى وقت طويل لإعادة الإعمار، والأهم هو تدفق الأموال".



ولليوم الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة، ويدفع بتعزيزات إلى مدينتي جنين وطولكرم.



وذكر مراسل الأناضول أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية في جنين وطولكرم، وسط سماع تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين، وأصوات تفجيرات من حين لآخر.



وأحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على مخيم جنين ودفع بقوات جديدة في محيطه معززة بجرافات عسكرية، وسط تحليق لطائرات مسيرة.



وفي طولكرم، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتحاصر مخيم عين شمس، وتواصل تجريف شوارع رئيسية واقتحام منازل.



والاثنين، عاود الجيش اقتحام طولكرم بعد عملية سابقة بدأت الأربعاء استمرت نحو 48 ساعة وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين دمر خلالها البنية التحتية في مخيم نور شمس، ضمن عملية عسكرية تعد "الأوسع" منذ عام 2002، شملت أيضا جنين ومخيم الفارعة.



كما انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة فجر الخميس بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.



وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 685 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.-(الاناضول)