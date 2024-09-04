متلازمة النفق الرسغي... حركات تكشف عن إصابتك بها



ووفقا لموقع "الطبي " الصحي، فإن تلك المتلازمة من أكثر أمراض الأعصاب شيوعاً فى اليدين بين النساء، والتي يغفل عنها الكثيرات منهن، خاصة أنها قد تكون مشكلة صحية بسيطة في بعض الأحيان، إلا أن اكتشافها في مرحلة متأخرة يسبب الكثير من المتاعب مستقبلا.



وأوضح موقع "مايو كلينك" لطبي، أن أعراض متلازمة النفق الرسغي تبدأ عادةً بشكل تدريجي، وتتضمن:



الوخز والخَدَر ، إذ قد يحدث وخز وخَدَر في الأصابع أو اليد. وعادةً ما يشعر المرء بذلك في أصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر، إلا أنه لن يشعر بذلك في إصبع الخنصر.



وقد يشعر المصاب بالمتلازمة بشعور يشبه الصدمة الكهربائية في هذه الأصابع، وعادةً ما تحدث هذه الأعراض أثناء الإمساك بعجلة القيادة أو الهاتف أو الجريدة، كما أنها قد توقظ المصاب بها من النوم.



و يمكن أن ينتقل هذا الشعور بالخدر والوخز أيضًا من الرسغ إلى الذراع.



ومعظم الأشخاص "يهزون" أيديهم في محاولة لتخفيف الأعراض، حيث قد يصبح إحساس الخَدَر موجودًا دائمًا مع مرور الوقت.



كما قد يتعرض المصابون بمتلازمة النفق الرسغي للشعور بضعف في اليد ويقومون بإسقاط الأشياء ، وقد يكون سبب ذلك الخَدَر أو ضعف عضلات الإبهام القابضة التي يتحكم فيها أيضًا العصب المتوسط.



وهناك عدة اختبارات بسيطة يمكن أن تساعد في تشخيص هذه المتلازمة قبل الذهاب إلى الطبيب. وفيما يلي شرح لبعض هذه الاختبارات، كما ذكرت صحيفة"واشنطن بوست" الأميركية:



اختبار رفع اليد (Hand Elevation Test)





قم برفع ذراعيك فوق رأسك مع إبقاء المرفقين والكتفين مرتخيين.



وتبدأ الأعراض لدى حوالي 75 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة النفق الرسغي، في الظهور خلال دقيقتين، بينما لا يشعر 98.5 بالمئة من الأشخاص الذين لا يعانون من المتلازمة بأي أعراض أثناء أداء هذا الحركة.





اختبار فالين (Phalen's Test)



قم بثني يديك للأسفل بزاوية 90 درجة من الساعد، ثم اضغط معصميك معاً بحيث تتلامس أظافر الأصابع. إذا ظهرت الأعراض خلال دقيقة، يعتبر هذا الاختبار إيجابياً.



علامة تينيل (Tinel's Sign)



استخدم إصبعين للنقر على قاعدة المعصم في اليد المصابة بشكل متكرر لمدة تصل إلى 60 ثانية. إذا شعرت بوخز أو حتى صدمات كهربائية، فإن هذه علامة إيجابية.



تجدر الإشارة إلى أن تلك الاختبارات ليست مثالية، وربما تشير إلى وجود متلازمة النفق الرسغي لكنها ليست دليلاً قاطعاً، لذا من الضروري مراجعة الطبيب المختص للحصول على تشخيص أدق.