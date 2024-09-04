وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - افتتح وزير الداخلية مازن الفراية مبنى محافظة العقبة الجديد بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس مفوضيها ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومدراء الاجهزة الامنية.
وجال الفراية بمبنى المحافظة الذي جاء كاحدى مشاريع مجلس المحافظة بعد ان قدم له الحجاج شرحا وافيا عن المبنى الجديد بالإضافة الى الحالة الايجابية في المدينة السياحية وتناغم كافة القطاعات الحكومية مع بعضها والشراكة مع القطاع الخاص.
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