وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة العقبة

وجال الفراية بمبنى المحافظة الذي جاء كاحدى مجلس المحافظة بعد ان قدم له الحجاج شرحا وافيا عن المبنى الجديد بالإضافة الى الحالة الايجابية في المدينة وتناغم كافة القطاعات الحكومية مع بعضها والشراكة مع القطاع الخاص.

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