افتتاح مستشفى تعليمي عن طريق المحاكاة في طب اليرموك- صور



وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، خلال تجواله في أقسام المستشفى، إن المحاكاة في التعليم تعني الجودة، وهذا ما تسعى إليه جامعة اليرموك في كلياتها وبرامجها الأكاديمية المختلفة، مبينا أن الرؤية تقوم على التمييز وتوظيف إمكانيات الكليات بالطريقة السليمة التي تحقق وتُعزز الأهداف المتمثلة في التطوير والتحديث الأكاديمي.



وأضاف، استطاعت كلية الطب وخلال سنوات قليلة تأكيد حضورها وتفاعلها في المشهد الأكاديمي الطبي الوطني، من خلال سعيها الدائم للتحديث والبناء وتعديل الخطط الدراسية، والحصول على شهادة الاعتمادية الدولية الفيدرالية للتعليم الطبي WFME لبرنامج البكالوريوس "دكتور في الطب"، لافتا إلى أن هذا "المستشفى" يُمثل علامة فارقة في مسيرة الكلية ورسالتها المتمثلة بتقديم تعليم طبي عالي المستوى.



وشدد مسّاد على حرص واهتمام الجامعة وفق خطتها الاستراتيجية على توفير البنية التحتية، والمختبرات والأجهزة العلمية الحديثة، التي تُمكن طلبتها من تعزيز مهاراتهم التعليمية التطبيقية، وتوفير فرص التدريب لهم في مختلف المؤسسات والمستشفيات والشركات ذات العلاقة بمجال دراستهم الأكاديمية، بهدف إعــداد وتقديم كفــاءات علميــة مميزة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة.



في ذات السياق، قالت عميدة كلية الطب الدكتورة منار اللواما، إن المستشفى يضمُ غرفة (لفرز الحالات الطبية) Triage وجناح للعيادات الخارجية يضم ثلاث غرف للفحص السريري وعيادة عيون وعيادة أنف وأذن وحنجرة، كما ويضم غرفة للتدريب على غسيل الأيدي واللباس الجراحي ومختبرًا للإجراءات الطبية كأخذ العلامات الحيوية وتخطيط القلب والانعاش القلبي الرئوي وغيرها من الإجراءات.



وفيما يخص التعليم عن طريق المحاكاة للحالات المُدخلة الى المستشفى، كشفت اللواما عن وجود جناح للأم والطفل وآخر خاص بالباطني والعناية الحثيثة، إضافة إلى غرفة للتدريب والتغذية الراجعة.



وأكدت حرص الكلية وفق رؤية الجامعة على إدماج التعلم عن طريق المحاكاة في خطتها الدراسية، وسعيها الدائم إلى التميز ومواكبة كل ما هو حديث في التعليم الطبي.













































