Rigaku: تقنية جديدة لطبوغرافيا كثافة الإلكترونات للكشف عن خصائص الجزيئات الحيوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Rigaku Corporation، وهي شركة تابعة لمجموعة Rigaku Holdings Group وشريك عالمي لتحليل الأشعة السينية من المختبر إلى المصنع (مقرها الرئيسي في: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هنا باسم "Rigaku")، أنها طورت تقنية تسمى طبوغرافيا كثافة الإلكترون (يشار إليها هنا باسم "EDT")، وهي براءات اختراع معلقة. توضح التكنولوجيا الجديدة بنية الجزيئات البيولوجية الكبيرة وخصائصها الديناميكية، بما في ذلك الأجسام المضادة ومجمعات البروتين وجزيئات الفيروس، في المحلول.

تتيح EDT المراقبة المباشرة للجزيئات البيولوجية الكبيرة في المحلول، مما يقلل من الآثار الناتجة عن ظروف القياس. من المتوقع أن تُحسّن EDT عمليات البحث والتطوير للمستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة، بما في ذلك العلاجات القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وأنظمة توصيل الأدوية المتقدمة.

توفر EDT معلومات حول الشكل العام والخصائص الجزيئية والهيكل الداخلي للجزيئات البيولوجية الكبيرة من توزيع الإلكترونات التي تحدد الخصائص الكيميائية للجزيء. كما مكّنت EDT من الملاحظة المباشرة لكثافة الإلكترون للجزيئات البيولوجية الكبيرة دون معلومات مسبقة عن العينات.

في اكتشاف الأدوية، هناك حاجة واضحة لتحديد -في المراحل المبكرة من التطوير- ما إذا كان الدواء يتمتع بالبنية المتوقعة والخصائص المرغوبة لتحسين الموارد أم لا. EDT هي تقنية تلبي هذا المطلب ومن المتوقع استخدامها في البحث والتطوير الأساسي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل أدوية الأجسام المضادة.

سيتم نشر أول جهاز مزود بقدرات EDT في مختبر علوم الحياة التابع لشركة Rigaku، وهو منشأة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في الربع الرابع من عام 2024.

تلتزم Rigaku بتوسيع عملياتها في مجال علوم الحياة، وتعزيز وجودها لدفع المزيد من الابتكار بالتعاون مع العملاء.

حول Rigaku Group

منذ تأسيسها في عام 1951، كرس المتخصصون الهندسيون في Rigaku Group جهودهم لإفادة المجتمع من خلال التقنيات الرائدة، ولا سيما في مجالاتها الأساسية المتمثلة في الأشعة السينية والتحليل الحراري. بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وحوالي 2,000 موظف من 9 عمليات عالمية، تعد شركة Rigaku شريك حلول في الصناعة ومعاهد تحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية عالية بشكل استثنائي في اليابان. مع عملائنا، نستمر في التطور والنمو. مع توسع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تحقق Rigaku ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".

لمزيد من التفاصيل، ترجى زيارة rigaku-holdings

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :