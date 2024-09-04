Rigaku: تقنية جديدة لطبوغرافيا كثافة الإلكترونات للكشف عن خصائص الجزيئات الحيوية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Rigaku Corporation، وهي شركة تابعة لمجموعة Rigaku Holdings Group وشريك عالمي لتحليل الأشعة السينية من المختبر إلى المصنع (مقرها الرئيسي في: أكيشيما، في طوكيو؛ والرئيس والمدير التنفيذي: Jun Kawakami؛ ويشار إليها هنا باسم "Rigaku")، أنها طورت تقنية تسمى طبوغرافيا كثافة الإلكترون (يشار إليها هنا باسم "EDT")، وهي براءات اختراع معلقة. توضح التكنولوجيا الجديدة بنية الجزيئات البيولوجية الكبيرة وخصائصها الديناميكية، بما في ذلك الأجسام المضادة ومجمعات البروتين وجزيئات الفيروس، في المحلول.
تتيح EDT المراقبة المباشرة للجزيئات البيولوجية الكبيرة في المحلول، مما يقلل من الآثار الناتجة عن ظروف القياس. من المتوقع أن تُحسّن EDT عمليات البحث والتطوير للمستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة، بما في ذلك العلاجات القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وأنظمة توصيل الأدوية المتقدمة.
توفر EDT معلومات حول الشكل العام والخصائص الجزيئية والهيكل الداخلي للجزيئات البيولوجية الكبيرة من توزيع الإلكترونات التي تحدد الخصائص الكيميائية للجزيء. كما مكّنت EDT من الملاحظة المباشرة لكثافة الإلكترون للجزيئات البيولوجية الكبيرة دون معلومات مسبقة عن العينات.
في اكتشاف الأدوية، هناك حاجة واضحة لتحديد -في المراحل المبكرة من التطوير- ما إذا كان الدواء يتمتع بالبنية المتوقعة والخصائص المرغوبة لتحسين الموارد أم لا. EDT هي تقنية تلبي هذا المطلب ومن المتوقع استخدامها في البحث والتطوير الأساسي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية مثل أدوية الأجسام المضادة.
سيتم نشر أول جهاز مزود بقدرات EDT في مختبر علوم الحياة التابع لشركة Rigaku، وهو منشأة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في الربع الرابع من عام 2024.
تلتزم Rigaku بتوسيع عملياتها في مجال علوم الحياة، وتعزيز وجودها لدفع المزيد من الابتكار بالتعاون مع العملاء.
حول Rigaku Group
منذ تأسيسها في عام 1951، كرس المتخصصون الهندسيون في Rigaku Group جهودهم لإفادة المجتمع من خلال التقنيات الرائدة، ولا سيما في مجالاتها الأساسية المتمثلة في الأشعة السينية والتحليل الحراري. بفضل تواجدها في أكثر من 90 دولة وحوالي 2,000 موظف من 9 عمليات عالمية، تعد شركة Rigaku شريك حلول في الصناعة ومعاهد تحليل الأبحاث. وصلت نسبة مبيعاتنا الخارجية إلى حوالي 70% مع الحفاظ على حصة سوقية عالية بشكل استثنائي في اليابان. مع عملائنا، نستمر في التطور والنمو. مع توسع التطبيقات من أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية والبطاريات والبيئة والموارد والطاقة وعلوم الحياة إلى مجالات أخرى عالية التقنية، تحقق Rigaku ابتكارات "لتحسين عالمنا من خلال تمكين وجهات نظر جديدة".
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