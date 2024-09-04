من المتوقع أن يرتفع استخدام تمويل المشاريع خلال العامين المقبلين

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--تعتقد أغلبية ساحقة (86%) من خبراء الصناعة أن تمويل المشاريع كطريقة لتمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق سوف ينمو استخدامه خلال العامين المقبلين. وهذا وفقًا لدراسة عالمية جديدة رئيسية1 تم إجراؤها بتكليف من CSC، المزود الرائد عالميًا لحلول إدارة الأعمال العالمية والامتثال.
من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية، التي تستفيد من قانون خفض التضخم (IRA) من بين عوامل إيجابية أخرى، أكبر ارتفاع في نشاط تمويل المشاريع على مدى العامين المقبلين، وهو ما اختاره أكثر من ثلث (39%) المشاركين في الاستطلاع.
وعلى المستوى القطاعي، تشهد مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر قدر من النشاط، وتمثل مجال التركيز الأساسي لأكثر من نصف (55%) من المشاركين. ويلي ذلك البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات (29%). ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة أكبر زيادة في الصفقات خلال الـ 24 شهرًا المقبلة.
يركز تقرير تمويل المشاريع لعام 2024 الصادر عن CSC على توقعات نشاط صفقات تمويل المشاريع عبر المناطق والقطاعات على مستوى العالم. تستند النتائج إلى وجهات نظر المتخصصين في هذا المجال العاملين في تمويل المشاريع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، في الصناعات بما في ذلك البنوك والتمويل والتطوير والبناء والكهرباء والطاقة.
وبالتوافق مع هذه النتائج، لاحظت CSC زيادة حديثة في تدفق الصفقات المتعلقة بتمويل المشاريع.
يقول Bryan Gartenberg، المدير الإداري في CSC: "نحن نشهد زخمًا متجددًا لصفقات تمويل المشاريع في مختلف الأسواق مع تراجع العقبات المتعلقة بالجائحة وترسيخ التغييرات التنظيمية والتشريعية الداعمة". "إن الإلحاح المتزايد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة إلى جانب التحولات الديموغرافية العالمية والازدهار المتزايد كلها عوامل تدفع الطلب على تمويل المشاريع، مما يؤدي إلى ظهور فرص وتحديات جديدة للمشاركين في السوق".
النمو الإقليمي
في حين أنه من المتوقع نمو الصفقات في جميع المناطق التي شملها الاستطلاع، فمن المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية الأكثر ديناميكية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قانون خفض التضخم، على الرغم من أن وكالات ائتمان التصدير (ECAs) يُنظر إليها أيضًا على أنها مركزية في قيادة رعاية هياكل تمويل المشاريع وجذب المستثمرين المؤسسيين.
وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة التالية، ثم أمريكا اللاتينية، وأوروبا ــ التي تتمتع بالتنظيم الداعم في شكل صناديق الاستثمار الأوروبية طويلة الأجل (ELTIF 2.0)، والمملكة المتحدة، حيث يتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع أن تشهد كل من هذه المناطق زيادة في النشاط.
وتماشيًا مع نتائج التقرير، لاحظت CSC ظروف النمو في سوق أمريكا اللاتينية.
يقول Michael Morcom، المدير الإداري لأمريكا اللاتينية في CSC: "في حين أن أمريكا اللاتينية متأخرة قليلاً على المستوى العالمي عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في قطاعي البنية التحتية والطاقة، فإن الاستثمار في هذا القطاع يشكل هدفًا رئيسيًا للعديد من إدارات المناطق، وسوف يغذي النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي". "لقد أدخلت دول مثل البرازيل لوائح جديدة لسندات البنية التحتية وسمحت باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بالدولار الأمريكي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونشهد تحركات في أسواق أخرى مثل كولومبيا والأرجنتين وبيرو، بعد بضع سنوات من نقص الاستثمار".
وفي الوقت نفسه، تم الاستشهاد بآسيا والمحيط الهادئ من قبل ما يزيد قليلاً عن ربع (26%) الذين شملهم الاستطلاع.
ويقول Con Kleanthous، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في CSC: "تزداد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشاطًا في تمويل المشاريع، وخاصة في أستراليا حيث يوجد التزام قوي بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات، وفي اليابان، التي تصدر رأس المال من خلال بنوكها الكبيرة إلى مشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
نمو القطاع
وتركز أكبر أربع صناعات في الوقت الحالي على مشاريع الطاقة المتجددة (التي ذكرها 55% من المشاركين)؛ والبنية التحتية (29%)؛ والنفط والغاز (25%)؛ وتطوير العقارات (24%).
وفي مجال مشاريع الطاقة المتجددة، يعتقد المشاركون أن الطاقة الشمسية ستشهد أكبر زيادة في الصفقات خلال العامين المقبلين، تليها طاقة الرياح (24%)، وخلايا الوقود (14%)، والهيدروجين الأخضر (12%).
"تحتل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الصدارة بسبب سجلها الحافل في قابلية التمويل، ولكن مع إثبات نجاح التقنيات الناشئة من منظور التمويل، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من النمو في فئات الأصول الأحدث مثل الهيدروجين. ويؤدي هذا بدوره إلى نشوء هياكل تمويل المشاريع المعقدة اللازمة لاستيعابهم"، كما يقول Gartenberg.
يتابع Gartenberg: "مع تزايد تعقيد هذه الهياكل، من المهم بشكل متزايد التأكد من أن جميع الأطراف المعنية لديها المستويات الصحيحة من الخبرة والمعرفة، لا سيما عندما يمر المشروع عبر بلدان متعددة وهناك حاجة إلى الخبرة المالية والتنظيمية المحلية". "وبالتالي فإن إشراك مزود خدمات الثقة والوكالة الذي يتمتع بفهم قوي للأسواق المحلية، وسجل حافل، والقدرة على تولي أدوار مختلفة - بما في ذلك دور وكيل الضمانات، والبنك الحسابي، والوكيل الإداري، والوكيل بين الدائنين - يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر وضمان سير الصفقة بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المصلحة".
للحصول على نسخة من تقرير CSC لتمويل المشاريع لعام 2024، يرجى التواصل مع Camilla Wyatt أو Lucy Gibbs على ... .
ملحوظات للمحررين:
1 استطلعت CSC، بالشراكة مع Pure Profile، آراء 200 من المتخصصين في هذا المجال العاملين في تمويل المشاريع لفهم وجهات نظرهم حول المناطق التي تشهد حاليًا أكبر نشاط لصفقات تمويل المشاريع، وكيف سيتغير ذلك في المستقبل القريب. انقسم المشاركون في الاستطلاع عبر أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، وعملوا عبر صناعات مختلفة، بما في ذلك البنوك والتمويل والبناء والطاقة.
حول CSC
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