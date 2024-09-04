من المتوقع أن يرتفع استخدام تمويل المشاريع خلال العامين المقبلين

(BUSINESS WIRE )--تعتقد أغلبية ساحقة (86%) من خبراء الصناعة أن تمويل المشاريع كطريقة لتمويل البنية التحتية واسعة النطاق سوف ينمو استخدامه خلال العامين المقبلين. وهذا وفقًا لدراسة عالمية جديدة رئيسية1 تم إجراؤها بتكليف من CSC، المزود الرائد عالميًا لحلول إدارة الأعمال العالمية والامتثال.

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية، التي تستفيد من قانون خفض التضخم (IRA) من بين عوامل إيجابية أخرى، أكبر ارتفاع في نشاط تمويل المشاريع على مدى العامين المقبلين، وهو ما اختاره أكثر من ثلث (39%) المشاركين في الاستطلاع.

وعلى المستوى القطاعي، تشهد مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر قدر من النشاط، وتمثل مجال التركيز الأساسي لأكثر من نصف (55%) من المشاركين. ويلي ذلك البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات (29%). ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة أكبر زيادة في الصفقات خلال الـ 24 شهرًا المقبلة.

يركز تقرير تمويل المشاريع لعام 2024 الصادر عن CSC على توقعات نشاط صفقات تمويل المشاريع عبر المناطق والقطاعات على مستوى العالم. تستند النتائج إلى وجهات نظر المتخصصين في هذا المجال العاملين في تمويل المشاريع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، في الصناعات بما في ذلك البنوك والتمويل والتطوير والبناء والكهرباء والطاقة.

وبالتوافق مع هذه النتائج، لاحظت CSC زيادة حديثة في تدفق الصفقات المتعلقة بتمويل المشاريع.

يقول Bryan Gartenberg، المدير الإداري في CSC: "نحن نشهد زخمًا متجددًا لصفقات تمويل المشاريع في مختلف الأسواق مع تراجع العقبات المتعلقة بالجائحة وترسيخ التغييرات التنظيمية والتشريعية الداعمة". "إن الإلحاح المتزايد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة إلى جانب التحولات الديموغرافية العالمية والازدهار المتزايد كلها عوامل تدفع الطلب على تمويل المشاريع، مما يؤدي إلى ظهور فرص وتحديات جديدة للمشاركين في السوق".

النمو الإقليمي

في حين أنه من المتوقع نمو الصفقات في جميع المناطق التي شملها الاستطلاع، فمن المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية الأكثر ديناميكية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قانون خفض التضخم، على الرغم من أن وكالات ائتمان التصدير (ECAs) يُنظر إليها أيضًا على أنها مركزية في قيادة رعاية هياكل تمويل المشاريع وجذب المستثمرين المؤسسيين.

وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة التالية، ثم أمريكا اللاتينية، وأوروبا ــ التي تتمتع بالتنظيم الداعم في شكل صناديق الاستثمار الأوروبية طويلة الأجل (ELTIF 2.0)، والمملكة المتحدة، حيث يتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع أن تشهد كل من هذه المناطق زيادة في النشاط.

وتماشيًا مع نتائج التقرير، لاحظت CSC ظروف النمو في سوق أمريكا اللاتينية.

يقول Michael Morcom، المدير الإداري لأمريكا اللاتينية في CSC: "في حين أن أمريكا اللاتينية متأخرة قليلاً على المستوى العالمي عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في قطاعي البنية التحتية والطاقة، فإن الاستثمار في هذا القطاع يشكل هدفًا رئيسيًا للعديد من إدارات المناطق، وسوف يغذي النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي". "لقد أدخلت دول مثل البرازيل لوائح جديدة لسندات البنية التحتية وسمحت باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بالدولار الأمريكي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونشهد تحركات في أسواق أخرى مثل كولومبيا والأرجنتين وبيرو، بعد بضع سنوات من نقص الاستثمار".

وفي الوقت نفسه، تم الاستشهاد بآسيا والمحيط الهادئ من قبل ما يزيد قليلاً عن ربع (26%) الذين شملهم الاستطلاع.

ويقول Con Kleanthous، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في CSC: "تزداد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشاطًا في تمويل المشاريع، وخاصة في أستراليا حيث يوجد التزام قوي بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات، وفي اليابان، التي تصدر رأس المال من خلال بنوكها الكبيرة إلى مشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

نمو القطاع

وتركز أكبر أربع صناعات في الوقت الحالي على مشاريع الطاقة المتجددة (التي ذكرها 55% من المشاركين)؛ والبنية التحتية (29%)؛ والنفط والغاز (25%)؛ وتطوير العقارات (24%).

وفي مجال مشاريع الطاقة المتجددة، يعتقد المشاركون أن الطاقة الشمسية ستشهد أكبر زيادة في الصفقات خلال العامين المقبلين، تليها طاقة الرياح (24%)، وخلايا الوقود (14%)، والهيدروجين الأخضر (12%).

"تحتل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الصدارة بسبب سجلها الحافل في قابلية التمويل، ولكن مع إثبات نجاح التقنيات الناشئة من منظور التمويل، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من النمو في فئات الأصول الأحدث مثل الهيدروجين. ويؤدي هذا بدوره إلى نشوء هياكل تمويل المشاريع المعقدة اللازمة لاستيعابهم"، كما يقول Gartenberg.

يتابع Gartenberg: "مع تزايد تعقيد هذه الهياكل، من المهم بشكل متزايد التأكد من أن جميع الأطراف المعنية لديها المستويات الصحيحة من الخبرة والمعرفة، لا سيما عندما يمر المشروع عبر بلدان متعددة وهناك حاجة إلى الخبرة المالية والتنظيمية المحلية". "وبالتالي فإن إشراك مزود خدمات الثقة والوكالة الذي يتمتع بفهم قوي للأسواق المحلية، وسجل حافل، والقدرة على تولي أدوار مختلفة - بما في ذلك دور وكيل الضمانات، والبنك الحسابي، والوكيل الإداري، والوكيل بين الدائنين - يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر وضمان سير الصفقة بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المصلحة".

للحصول على نسخة من تقرير CSC لتمويل المشاريع لعام 2024، يرجى التواصل مع Camilla Wyatt أو Lucy Gibbs على ... .

ملحوظات للمحررين:

1 استطلعت CSC، بالشراكة مع Pure Profile، آراء 200 من المتخصصين في هذا المجال العاملين في تمويل المشاريع لفهم وجهات نظرهم حول المناطق التي تشهد حاليًا أكبر نشاط لصفقات تمويل المشاريع، وكيف سيتغير ذلك في المستقبل القريب. انقسم المشاركون في الاستطلاع عبر أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، وعملوا عبر صناعات مختلفة، بما في ذلك البنوك والتمويل والبناء والطاقة.

حول CSC

CSC هي الشريك الموثوق والمختار لأكثر من 90% من شركات Fortune 500®، وأكثر من 90% من أفضل 100 علامة تجارية عالمية (Interbrand®)، وأكثر من 70% من شركات PEI 300. نحن المزود الرائد عالميًا لحلول إدارة الأعمال والامتثال العالمية، والخدمات الإدارية المتخصصة لمديري الأصول البديلة عبر مجموعة من استراتيجيات الصناديق، والمعاملات التي تشمل المشاركين في أسواق رأس المال في كل من الأسواق العامة والخاصة، وإدارة نظام أسماء النطاقات والعلامة التجارية الرقمية والحماية من الاحتيال وحلول البرمجيات الضريبية للشركات. تأسست شركة CSC في عام 1899 ومقرها في ويلمنجتون، بديلاوير، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفخر بكونها مملوكة للقطاع الخاص وتدار بشكل احترافي لأكثر من 125 عامًا. تمتلك CSC مواقع مكاتب وقدرات في أكثر من 140 ولاية قضائية في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. ونحن شركة عالمية يمكنها تنفيذ أعمال تجارية أينما يتواجد عملاؤها-وبإمكاننا إنجاز ذلك بتوظيفنا خبراء في كل عمل نقدمه. نحن الشركة التي تقدم الدعم لمختلف الشركات®. اعرف المزيد على cscglobal.

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