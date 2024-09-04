Andersen Global تفتتح شركة عضو في كولومبيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen Global تعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية من خلال إضافة Andersen في كولومبيا، وهي أحدث شركة عضو تتبنى العلامة التجارية Andersen.

شركة Andersen في كولومبيا، والتي كانت في السابق شركة متعاونة تحت اسم Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados ‏(JHR Corp.) في عام 2019، هي شركة ضرائب تخدم الشركات الوطنية والأجنبية، الخاصة والعامة، عبر مجموعة واسعة من الصناعات. بقيادة الشريك Julián Jiménez Mejía، تقدم الشركة حلولاً شاملة في الاستشارات المحاسبية، وكشوف الرواتب، والضرائب، والاستشارات المالية، وتسعير التحويل.

قال Julián: "يحافظ فريقنا على التزام ثابت تجاه عملائنا ويلتزم بأعلى المعايير المهنية". "مع تزايد تعقيد المشهد الضريبي بشكل مستمر، نتطلع إلى الاستفادة من الموارد من الشركات الأعضاء والمتعاونة مع Andersen Global لتقديم حلول مخصصة ومبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في كولومبيا والخارج".

قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن اندماج Andersen في كولومبيا كشركة عضو يعزز وجودنا في المنطقة". "إن خبرتهم وتفانيهم في خدمة العملاء يجسد قيمنا المميزة كشركة. وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية التالية قدراتنا في المنطقة وتعزز التزامنا بتقديم حلول سلسة وبدون حدود لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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