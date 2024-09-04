Andersen Global تفتتح شركة عضو في كولومبيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen Global تعزيز حضورها في أمريكا اللاتينية من خلال إضافة Andersen في كولومبيا، وهي أحدث شركة عضو تتبنى العلامة التجارية Andersen.
شركة Andersen في كولومبيا، والتي كانت في السابق شركة متعاونة تحت اسم Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) في عام 2019، هي شركة ضرائب تخدم الشركات الوطنية والأجنبية، الخاصة والعامة، عبر مجموعة واسعة من الصناعات. بقيادة الشريك Julián Jiménez Mejía، تقدم الشركة حلولاً شاملة في الاستشارات المحاسبية، وكشوف الرواتب، والضرائب، والاستشارات المالية، وتسعير التحويل.
قال Julián: "يحافظ فريقنا على التزام ثابت تجاه عملائنا ويلتزم بأعلى المعايير المهنية". "مع تزايد تعقيد المشهد الضريبي بشكل مستمر، نتطلع إلى الاستفادة من الموارد من الشركات الأعضاء والمتعاونة مع Andersen Global لتقديم حلول مخصصة ومبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في كولومبيا والخارج".
قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن اندماج Andersen في كولومبيا كشركة عضو يعزز وجودنا في المنطقة". "إن خبرتهم وتفانيهم في خدمة العملاء يجسد قيمنا المميزة كشركة. وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية التالية قدراتنا في المنطقة وتعزز التزامنا بتقديم حلول سلسة وبدون حدود لعملائنا في جميع أنحاء العالم".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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