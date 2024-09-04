شركة Condor تختار شركة Cirium كشريك إستراتيجي في مجال تحليلات الطيران

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- باتت الآن شركة Cirium الشريك الجديد لشركة Condor في مجال تحليلات الطيران، إذ جرى عقد اتفاقية جديدة تقضي بجعل شركة Cirium المصدر الوحيد لبيانات الطيران الخارجية لشركة الطيران، وبهذا تتوفر خدمات البيانات الشاملة.
ستمكّن هذه الشراكة الفاعلة بين شركة تحليلات الطيران Cirium وشركة Condor، شركة الطيران الألمانية من زيادة تحسين فعالية عملياتها وتفعيل الرؤى المتبصرة المعنية بالجودة الهادفة إلى تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى رضا العملاء بشكل عام.
وفي إطار هذه الاتفاقية الجديدة، ستزود شركة Cirium شركة الطيران بثلاث مجموعات بيانات رئيسية، ألا وهي: بيانات الرحلات السابقة، وبيانات جداول الرحلات، وبيانات الرحلات في الوقت الفعلي.
تجدر هنا الإشارة إلى أنه بعد الاستفادة من بيانات الرحلات السابقة التي تقدمها شركة Cirium لمدة عامين، فإن قرار شركة Condor الذي اتخذته في الوقت الحالي بتفعيل مجموعة من المنتجات الإضافية التي تقدمها شركة Cirium يمثل فرصة فريدة من شأنها زيادة مستوى تنسيق العمليات، والذي بدوره يؤدي إلى دفع عجلة التحسينات المباشرة لكل من الشركة وعملائها.
سيمكّن هذا الاستثمار في البيانات الشركة من سرعة تحديد الاتجاهات التشغيلية، مما يتيح الفرصة للتوصل إلى حلول سريعة من شأنها تقليل التكاليف وتعزيز عنصر الكفاءة، إذ إنه سيسهم في تمكين الفرق من تحسين إدارة الأسطول وتخطيط الشبكة والاتصالات وجدولة مواعيد الطاقم، مما يؤدي إلى إحداث تحسينات هائلة تطول كل جوانب العمليات.
يعد أيضًا منتج جداول الرحلات المتميز للغاية الذي تقدمه شركة Cirium جزءًا من الصفقة، إذ إنه يوفر رؤى أعمق عن فرص الخدمات والطلب في السوق. وبهذا، وبفضل البيانات الحديثة، ستتمكن شركة Condor من تحسين تخطيط الشبكة والطاقم، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستوى تحقيق الربح في الشركة.
جدير بالذكر أن إضافة بيانات الرحلات في الوقت الفعلي التي تقدمها شركة Cirium ستؤدي أيضًا إلى توفير المستجدات مباشرةً عن الطائرات في كل أنحاء العالم، وهذا يعني أنه يمكن تتبع الرحلات الجوية ومراقبتها في ظل توفر تفاصيل أكثر.
ستدعم هذه الخطوة استثمار شركة Condor في مهمة تحسين تجربة العملاء بالاعتماد على ميزة تغذية شركة Cirium للمنصات الرقمية الموجهة للعملاء مباشرةً ببيانات الرحلات المباشرة، مما يمنح المسافرين مواعيد مغادرة ووصول دقيقة حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم اللاحقة. إضافةً إلى ذلك، ستؤدي أيضًا إضافة بيانات الرحلات في الوقت الفعلي إلى إحداث تغيير جذري في إدارة الاضطرابات، إذ ستتوفر خيارات إعادة حجز أسرع لأولئك الذين جابهوا مشكلة فقدان الاتصال.
صرح Jeremy Bowen، المدير التنفيذي لشركة Cirium، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء الإعلان عن توسيع نطاق التعاون مع شركة Condor للطيران الفاخر الرائدة عالميًا. وأود أن أشير إلى أن شركة Condor كانت عميلاً قيمًا لدى شركة Cirium، إذ استفادت من بيانات الرحلات السابقة، ولهذا فإن خطوة تعزيز الشراكة هذه تمثل دليلاً على جودة بياناتنا وتفاني فريق شركة Cirium. هذا، وبفضل تعزيز أواصر علاقة العمل التي تجمعنا، سنزود شركة Condor بالبيانات الأكثر دقة وموثوقية في الصناعة، في خطوة مهمة لمساعدتها في تعزيز الأداء التشغيلي، والأهم من ذلك، تقديم رؤى متبصرة في الوقت المناسب للركاب على مستوى العالم."
بوصفها شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا، تحلق شركة Condor بعملائها إلى أجمل الوجهات في العالم منذ عام 1956. وبفضل أسطول قوامه أكثر من 50 طائرة، تقدم شركة الطيران رحلات متميزة إلى ما يقرب من 90 وجهة من ألمانيا وسويسرا. وفي سياق متصل، نجد أن هذه الشراكة المتميزة مع شركة Cirium تلقي الضوء على أحدث خطوة اتخذتها شركة Condor، والتي تكلل بها التزامها المستمر بالتميز ورضا العملاء.
تعد شركة Cirium المصدر الأكثر ثقة في العالم على صعيد تحليلات الطيران، فهي تقدم بيانات قيمة وتحليلات متطورة تسهم في تمكين مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في الصناعة.
إضافةً إلى ذلك، تزود الشركة شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر وشركات تصنيع الطائرات والهيئات المالية بهذه البيانات والتحليلات من دون إغفال عاملي الوضوح والذكاء اللازمين لتحسين العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.
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نبذة عن شركة Condor
تعد Condor، شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا، إذ تحلق بضيوفها إلى أجمل وجهات العطلات في العالم منذ عام 1956، وتعتمد شركة Condor في هذا الصدد على أسطول قوامه أكثر من 50 طائرة يجري صيانتها على يد شركة Condor Technik GmbH المعنية بعمليات الصيانة والتابعة للشركة، وفقًا لأعلى معايير السلامة في موقعي فرانكفورت ودوسلدورف. في ربيع عام 2022، كشف شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا عن هوية علامتها التجارية الجديدة، في خطوة توضح مدى التطور الذي طالها وحوّلها من شركة طيران فاخر إلى علامة تجارية فريدة وبارزة تصحبك إلى وجهات عطلات مثالية. وقد جرى الكشف عن التصميم الجديد بالتوازي مع انطلاق أول طائرة من طراز A330neo، والتي أطلقتها شركة Condor في الأجواء منذ ديسمبر 2022. إضافةً إلى ذلك، بوصفها عميل الإطلاق الألماني الأول، ستطلق شركة Condor بعد ذلك 21 طائرة طويلة المدى من طراز A330neo في الأجواء. هذا، وبفضل التكنولوجيا المتطورة والكفاءة القصوى، تعد الطائرة من الجيل الأحدث بمحرك سعة لترين هي الرائدة في أوروبا، إذ يبلغ معدل استهلاك الوقود 2.1 لتر كل 100 كيلومتر لكل راكب، ناهيك عن عنصر الراحة القصوى التي توفرها للعملاء. ثم إن شركة Condor ستحصل أيضًا على 43 طائرة جديدة قصيرة ومتوسطة المدى من طراز A32Xneo اعتبارًا من عام 2024.
نبذة عن شركة Cirium
تعد شركة Cirium® المصدر الأكثر ثقة في العالم على صعيد تحليلات الطيران، فهي تقدم بيانات قيمة وتحليلات متطورة تسهم في تمكين مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في الصناعة. إضافةً إلى ذلك، تزود الشركة شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر وشركات تصنيع الطائرات والهيئات المالية بهذه البيانات والتحليلات من دون إغفال عاملي الوضوح والذكاء اللازمين لتحسين العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.
تعد شركة Cirium® جزءًا من LexisNexis® Risk Solutions، وهي شركة تابعة لشركة RELX، والتي توفر تحليلات قائمة على المعلومات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء المتخصصين والعملاء من الشركات. هذا، ويجري تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز المؤشرات التالية: لندن: REL؛ وأمستردام: REN؛ ونيويورك: RELX.
لمعرفة المزيد عن منتجات Cirium، وكيف يمكن أن تفيد شركتك، الرجاء زيارة ، ومتابعة شركة Cirium على LinkedIn .
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