شركة Condor تختار شركة Cirium كشريك إستراتيجي في مجال تحليلات الطيران

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- باتت الآن شركة Cirium الشريك الجديد لشركة Condor في مجال تحليلات الطيران، إذ جرى عقد اتفاقية جديدة تقضي بجعل شركة Cirium المصدر الوحيد لبيانات الطيران الخارجية لشركة الطيران، وبهذا تتوفر خدمات البيانات الشاملة.

ستمكّن هذه الشراكة الفاعلة بين شركة تحليلات الطيران Cirium وشركة Condor، شركة الطيران الألمانية من زيادة تحسين فعالية عملياتها وتفعيل الرؤى المتبصرة المعنية بالجودة الهادفة إلى تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى رضا العملاء بشكل عام.

وفي إطار هذه الاتفاقية الجديدة، ستزود شركة Cirium شركة الطيران بثلاث مجموعات بيانات رئيسية، ألا وهي: بيانات الرحلات السابقة، وبيانات جداول الرحلات، وبيانات الرحلات في الوقت الفعلي.

تجدر هنا الإشارة إلى أنه بعد الاستفادة من بيانات الرحلات السابقة التي تقدمها شركة Cirium لمدة عامين، فإن قرار شركة Condor الذي اتخذته في الوقت الحالي بتفعيل مجموعة من المنتجات الإضافية التي تقدمها شركة Cirium يمثل فرصة فريدة من شأنها زيادة مستوى تنسيق العمليات، والذي بدوره يؤدي إلى دفع عجلة التحسينات المباشرة لكل من الشركة وعملائها.

سيمكّن هذا الاستثمار في البيانات الشركة من سرعة تحديد الاتجاهات التشغيلية، مما يتيح الفرصة للتوصل إلى حلول سريعة من شأنها تقليل التكاليف وتعزيز عنصر الكفاءة، إذ إنه سيسهم في تمكين الفرق من تحسين إدارة الأسطول وتخطيط الشبكة والاتصالات وجدولة مواعيد الطاقم، مما يؤدي إلى إحداث تحسينات هائلة تطول كل جوانب العمليات.

يعد أيضًا منتج جداول الرحلات المتميز للغاية الذي تقدمه شركة Cirium جزءًا من الصفقة، إذ إنه يوفر رؤى أعمق عن فرص الخدمات والطلب في السوق. وبهذا، وبفضل البيانات الحديثة، ستتمكن شركة Condor من تحسين تخطيط الشبكة والطاقم، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستوى تحقيق الربح في الشركة.

جدير بالذكر أن إضافة بيانات الرحلات في الوقت الفعلي التي تقدمها شركة Cirium ستؤدي أيضًا إلى توفير المستجدات مباشرةً عن الطائرات في كل أنحاء العالم، وهذا يعني أنه يمكن تتبع الرحلات الجوية ومراقبتها في ظل توفر تفاصيل أكثر.

ستدعم هذه الخطوة استثمار شركة Condor في مهمة تحسين تجربة العملاء بالاعتماد على ميزة تغذية شركة Cirium للمنصات الرقمية الموجهة للعملاء مباشرةً ببيانات الرحلات المباشرة، مما يمنح المسافرين مواعيد مغادرة ووصول دقيقة حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم اللاحقة. إضافةً إلى ذلك، ستؤدي أيضًا إضافة بيانات الرحلات في الوقت الفعلي إلى إحداث تغيير جذري في إدارة الاضطرابات، إذ ستتوفر خيارات إعادة حجز أسرع لأولئك الذين جابهوا مشكلة فقدان الاتصال.

صرح Jeremy Bowen، المدير التنفيذي لشركة Cirium، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء الإعلان عن توسيع نطاق التعاون مع شركة Condor للطيران الفاخر الرائدة عالميًا. وأود أن أشير إلى أن شركة Condor كانت عميلاً قيمًا لدى شركة Cirium، إذ استفادت من بيانات الرحلات السابقة، ولهذا فإن خطوة تعزيز الشراكة هذه تمثل دليلاً على جودة بياناتنا وتفاني فريق شركة Cirium. هذا، وبفضل تعزيز أواصر علاقة العمل التي تجمعنا، سنزود شركة Condor بالبيانات الأكثر دقة وموثوقية في الصناعة، في خطوة مهمة لمساعدتها في تعزيز الأداء التشغيلي، والأهم من ذلك، تقديم رؤى متبصرة في الوقت المناسب للركاب على مستوى العالم."

بوصفها شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا، تحلق شركة Condor بعملائها إلى أجمل الوجهات في العالم منذ عام 1956. وبفضل أسطول قوامه أكثر من 50 طائرة، تقدم شركة الطيران رحلات متميزة إلى ما يقرب من 90 وجهة من ألمانيا وسويسرا. وفي سياق متصل، نجد أن هذه الشراكة المتميزة مع شركة Cirium تلقي الضوء على أحدث خطوة اتخذتها شركة Condor، والتي تكلل بها التزامها المستمر بالتميز ورضا العملاء.

تعد شركة Cirium المصدر الأكثر ثقة في العالم على صعيد تحليلات الطيران، فهي تقدم بيانات قيمة وتحليلات متطورة تسهم في تمكين مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في الصناعة.

إضافةً إلى ذلك، تزود الشركة شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر وشركات تصنيع الطائرات والهيئات المالية بهذه البيانات والتحليلات من دون إغفال عاملي الوضوح والذكاء اللازمين لتحسين العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.

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نبذة عن شركة Condor

تعد Condor، شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا، إذ تحلق بضيوفها إلى أجمل وجهات العطلات في العالم منذ عام 1956، وتعتمد شركة Condor في هذا الصدد على أسطول قوامه أكثر من 50 طائرة يجري صيانتها على يد شركة Condor Technik GmbH المعنية بعمليات الصيانة والتابعة للشركة، وفقًا لأعلى معايير السلامة في موقعي فرانكفورت ودوسلدورف. في ربيع عام 2022، كشف شركة الطيران الفاخر الأكثر شعبية في ألمانيا عن هوية علامتها التجارية الجديدة، في خطوة توضح مدى التطور الذي طالها وحوّلها من شركة طيران فاخر إلى علامة تجارية فريدة وبارزة تصحبك إلى وجهات عطلات مثالية. وقد جرى الكشف عن التصميم الجديد بالتوازي مع انطلاق أول طائرة من طراز A330neo، والتي أطلقتها شركة Condor في الأجواء منذ ديسمبر 2022. إضافةً إلى ذلك، بوصفها عميل الإطلاق الألماني الأول، ستطلق شركة Condor بعد ذلك 21 طائرة طويلة المدى من طراز A330neo في الأجواء. هذا، وبفضل التكنولوجيا المتطورة والكفاءة القصوى، تعد الطائرة من الجيل الأحدث بمحرك سعة لترين هي الرائدة في أوروبا، إذ يبلغ معدل استهلاك الوقود 2.1 لتر كل 100 كيلومتر لكل راكب، ناهيك عن عنصر الراحة القصوى التي توفرها للعملاء. ثم إن شركة Condor ستحصل أيضًا على 43 طائرة جديدة قصيرة ومتوسطة المدى من طراز A32Xneo اعتبارًا من عام 2024.

نبذة عن شركة Cirium

تعد شركة Cirium®‎ المصدر الأكثر ثقة في العالم على صعيد تحليلات الطيران، فهي تقدم بيانات قيمة وتحليلات متطورة تسهم في تمكين مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في الصناعة. إضافةً إلى ذلك، تزود الشركة شركات الطيران والمطارات ومؤسسات السفر وشركات تصنيع الطائرات والهيئات المالية بهذه البيانات والتحليلات من دون إغفال عاملي الوضوح والذكاء اللازمين لتحسين العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع نمو الإيرادات.

تعد شركة Cirium®‎ جزءًا من LexisNexis® Risk Solutions، وهي شركة تابعة لشركة RELX، والتي توفر تحليلات قائمة على المعلومات وأدوات اتخاذ القرار للعملاء المتخصصين والعملاء من الشركات. هذا، ويجري تداول أسهم RELX PLC في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز المؤشرات التالية: لندن: REL؛ وأمستردام: REN؛ ونيويورك: RELX.

لمعرفة المزيد عن منتجات Cirium، وكيف يمكن أن تفيد شركتك، الرجاء زيارة ، ومتابعة شركة Cirium على LinkedIn .

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