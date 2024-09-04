Netapp تُعيّن Gus Shahin لتمكين النمو المتسارع كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية للبيانات الذكية الأصلية، اليوم عن تعيين Gus Shahin كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات في الشركة. سيقود Shahin، الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي George Kurian، العمليات التجارية الهامة التي توفر أساسًا متينًا لتسريع النمو وتعزيز التنفيذ متعدد الوظائف عبر أربع ركائز رئيسية للشركة - المعلومات والعمليات والأمن العالمي والتميز في العمليات المؤسسية.

انضم Shahin إلى شركة NetApp قادمًا من شركة Flex، حيث شغل مناصب قيادية مختلفة على مدار فترة عمله مع الشركة لمدة 25 عامًا، بما في ذلك منصب نائب رئيس حلول سلسلة التوريد العالمية ومدير المعلومات ورئيس العمليات التجارية لفريق خدمات الأعمال العالمية.

قال George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp: "يسعدني أن أرحب بـ GUS في NetApp في دورنا الذي تم إنشاؤه حديثًا كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات". "إن الخبرة المتميزة التي يتمتع بها Gus في القيادة في تقاطع التكنولوجيا والعمليات تجعله مؤهلاً بشكل فريد لقيادة توسيع نطاق جهود التحول الرقمي لدينا، وإعادة تصور وتبسيط عملياتنا بينما نحتضن فرص العمل الجديدة. وبقيادته، أنا واثق من أننا سنعزز عملياتنا بشكل أكبر ونحقق إمكانات نمونا بالكامل".

يحمل Shahin بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب غرب لويزيانا وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسترن أونتاريو، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قيادة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات المؤسسية، وقيادة مبادرات التحول الرقمي وتعزيز العمليات التجارية العالمية. طوال حياته المهنية، شغل Shahin العديد من الأدوار القيادية وكان مسؤولاً عن تطوير ونشر حلول الابتكار، ودعم تكنولوجيا المعلومات للعملاء والقطاعات، والتطبيقات العالمية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية لسلسلة التوريد، من بين أمور أخرى.

قال Gus Shahin، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات في NetApp: "إنه لشرف لي أن أنضم إلى NetApp في مثل هذه النقطة المحورية في صناعة التكنولوجيا، خاصة مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية". "سيكون تركيزي الأساسي على إعداد المؤسسة للنمو على المدى القريب والمستقبلي من خلال إدارة وتحويل المجالات الحرجة وتوفير أساس متين للتقدم المستدام. أتطلع إلى قيادة التحول والابتكار لتعزيز مكانة NetApp كشركة بنية تحتية ذكية للبيانات".

حول NetApp

NetApp هي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة .NetApp، Inc وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

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