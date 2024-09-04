Netapp تُعيّن Gus Shahin لتمكين النمو المتسارع كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية للبيانات الذكية الأصلية، اليوم عن تعيين Gus Shahin كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات في الشركة. سيقود Shahin، الذي يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي George Kurian، العمليات التجارية الهامة التي توفر أساسًا متينًا لتسريع النمو وتعزيز التنفيذ متعدد الوظائف عبر أربع ركائز رئيسية للشركة - تكنولوجيا
المعلومات والعمليات والأمن العالمي والتميز في العمليات المؤسسية.
انضم Shahin إلى شركة NetApp قادمًا من شركة Flex، حيث شغل مناصب قيادية مختلفة على مدار فترة عمله مع الشركة لمدة 25 عامًا، بما في ذلك منصب نائب رئيس حلول سلسلة التوريد العالمية ومدير المعلومات ورئيس العمليات التجارية لفريق خدمات الأعمال العالمية.
قال George Kurian، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp: "يسعدني أن أرحب بـ GUS في NetApp في دورنا الذي تم إنشاؤه حديثًا كنائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات". "إن الخبرة المتميزة التي يتمتع بها Gus في القيادة في تقاطع التكنولوجيا والعمليات تجعله مؤهلاً بشكل فريد لقيادة توسيع نطاق جهود التحول الرقمي لدينا، وإعادة تصور وتبسيط عملياتنا بينما نحتضن فرص العمل الجديدة. وبقيادته، أنا واثق من أننا سنعزز عملياتنا بشكل أكبر ونحقق إمكانات نمونا بالكامل".
يحمل Shahin بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب غرب لويزيانا وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسترن أونتاريو، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قيادة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات المؤسسية، وقيادة مبادرات التحول الرقمي وتعزيز العمليات التجارية العالمية. طوال حياته المهنية، شغل Shahin العديد من الأدوار القيادية وكان مسؤولاً عن تطوير ونشر حلول الابتكار، ودعم تكنولوجيا المعلومات للعملاء والقطاعات، والتطبيقات العالمية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية لسلسلة التوريد، من بين أمور أخرى.
قال Gus Shahin، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال والعمليات في NetApp: "إنه لشرف لي أن أنضم إلى NetApp في مثل هذه النقطة المحورية في صناعة التكنولوجيا، خاصة مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية". "سيكون تركيزي الأساسي على إعداد المؤسسة للنمو على المدى القريب والمستقبلي من خلال إدارة وتحويل المجالات الحرجة وتوفير أساس متين للتقدم المستدام. أتطلع إلى قيادة التحول والابتكار لتعزيز مكانة NetApp كشركة بنية تحتية ذكية للبيانات".
حول NetApp
NetApp هي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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