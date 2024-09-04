تايلر كوين يكتب: جذور الأزمة الاقتصادية الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) يعتبر سؤال“ماذا حدث في عام 1971؟” من أكثر الأسئلة التي تثير الجدل في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، وتشير أبحاث حديثة إلى أن الجواب قد يكون مرتبطاً بفترة زمنية تسبق ذلك ببضعة عقود، وتحديداً في عام 1948.

في أوائل السبعينيات، شهدت الولايات المتحدة تباطؤاً في نمو الأجور، وانخفاضاً في معدلات نمو الإنتاجية، وتدهوراً عاماً في الأداء الاقتصادي.

موضوعاتمؤمن سليم يكتب: المشروع القومى للتنمية البشرية“البداية” حسين عبدربه يكتب: حوكمة العمل الأهلى أنتارا هالدار تكتب .. كيف يسهم التمويل الأصغر في تطوير الاقتصاد؟

ورغم وجود بعض الفترات التي شهدت تحسناً، مثل فترة منتصف التسعينيات، إلا أن هذه الفترات الإيجابية كانت قصيرة مقارنة بفترات الركود التي استمرت لأكثر من 40 عاماً.

ولاتزال بعض المناطق في الولايات المتحدة، خصوصاً تلك التي عانت من التراجع الصناعي، تعيش آثار هذا الركود حتى اليوم.

هناك عدة نظريات تفسر هذا الركود، منها صدمات أسعار البترول، واللوائح الحكومية الأكثر صرامة، والتركيز المتزايد على حماية البيئة على حساب النمو الاقتصادي، وانهيار النظام النقدي العالمي الذي أقرته اتفاقية“بريتون وودز”.

في كتابي“الركود العظيم” الصادر في عام 2011، أرجعتُ السبب إلى اختفاء“الفرص السهلة” التي كانت نتيجة لتوفر الآلات القوية والوقود الأحفوري بشكل كبير.

قد تكون بعض هذه العوامل بالفعل مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة، ولكن الآن، يزعم الاقتصادي نيكولاس رينولدز من جامعة إسيكس أنه اكتشف عنصراً جديداً في هذه القصة الاقتصادية، وهو“صدمة سلبية لجودة رأس المال البشري في أمريكا”.

في الواقع، لم يشهد الأمريكيون الذين وُلدوا بعد عام 1947 وحتى منتصف الستينيات، وهم الفئة التي دخلت سوق العمل في عام 1971، مكاسب اقتصادية مماثلة لما حققه أسلافهم.

لكن المشاكل التي واجهتها هذه الفئة كانت أعمق من ذلك، حيث عانوا من ظروف أصعب خلال طفولتهم، وواجهوا أداءً أكاديمياً ضعيفاً في المدارس خلال الستينيات، مما يفسر تراجع مستوى التعليم في تلك الحقبة، بما في ذلك انخفاض درجات الاختبارات وارتفاع معدلات التسرب من الدراسة.

في الوقت ذاته، شهدت فترة الثمانينيات انخفاضاً في أوزان المواليد، مما يشير إلى أن الجيل الذي ولد بعد عام 1947 كان أقل صحة، خاصة فيما يتعلق بصحة الأمهات.

قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا التدهور الصحي مرتبط بالعوامل الاقتصادية، ولكن بالنظر إلى أن العالم بعد عام 1947 أصبح أكثر ثراءً مقارنة بما كان عليه سابقاً، يصعب تفسير كيف يمكن أن يؤدي تباطؤ اقتصادي، وليس تراجعاً مطلقاً، إلى مثل هذه المشاكل الصحية الكبيرة.

لا يقتصر الأمر أيضاً على توقف زيادة أطوال الأمريكيين الذين وُلدوا بعد عام 1955، في حين واصل الأوروبيون النمو. بل تتعمق المشكلات إلى قضايا أكثر خطورة، مثل الزيادة المقلقة في معدل الوفيات في منتصف العمر منذ عام 1999.

قد تكون هذه“الوفيات اليائسة” أيضاً نتيجة لتدهور جودة صحة الأمريكيين منذ عام 1947.

تشير الدروس الأوسع نطاقاً إلى أن العديد من مشاكل الماضي القريب تمتد جذورها إلى الماضي الأبعد، وتنطبق هذه النتائج على جميع الفئات الرئيسية للأمريكيين الأصليين، سواء كانوا بيضاً أم سوداً، في مختلف أنحاء البلاد.

تتوافق هذه الفرضية التي تركز على المشاكل الصحية مع عدد من الحقائق، لكن السؤال يبقى إلى أي مدى تفسر هذه الفرضية الوضع القائم؟

السؤال الأكثر أهمية هنا هو ما الذي حدث بالضبط في عام 1947 تقريباً، وجعل الولايات المتحدة تسلك هذا المسار الأقل إيجابية.

لا يوجد دليل قاطع يوضح السبب، ولكن يبدو أن التدهور في هذه الفئة بدأ في مرحلة المراهقة، قبل دخولها إلى أسواق العمل.

وربما يكون السبب مرتبطاً بهيكل المجتمع الأمريكي أو بممارسات الصحة العامة في الولايات المتحدة، بدلاً من أن يكون نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي التقليدية.

أحد الأسباب المحتملة هو زيادة استخدام السيارات بعد حقبة الحرب، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التعرض لمادة الرصاص التي كانت تُضاف إلى البنزين في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على هذا الادعاء، إلا أن للرصاص تأثيرات سلبية كبيرة على النمو البشري، وقد ألقى بعض الباحثين باللوم عليه في ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة لاحقاً.

ومع ذلك، لم يتضح بعد السبب الذي يجعل الرصاص يؤدي إلى مثل هذا التباين الكبير في البيانات.

وإذا كان الرصاص هو العامل الرئيسي وراء هذه المشكلات، فمن المتوقع أن نشهد تحسناً ملحوظاً، خاصة بعد الحظر الكامل لإضافات الرصاص في البنزين الأمريكي عام 1996، ومع بدء التخلص التدريجي منه في السبعينيات.

هناك احتمال آخر يتمثل في أن حجم جيل طفرة المواليد كان ضخماً لدرجة أثرت على جودة الرعاية المقدمة لكل طفل.

وعلى الرغم من أن هذه الفرضية غير مثبتة، إلا أنها تتماشى مع توقيت تلك التأثيرات.

وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أهمية التوازن بين عدد الأطفال وجودة تربيتهم.

ومع ذلك، وبغض النظر عن مدى ارتباط هذا العامل، يُفترض أن تأثيره يتضاءل مع تقدم جيل طفرة المواليد في العمر وانخفاض معدلات الولادة في الولايات المتحدة.

أتساءل أيضاً عما إذا كان هناك نوع من الإيقاع الطبيعي لحيوية المجتمع، حيث يرتفع وينخفض مع تغيرات في مستوى الجهود والإلهام.

كانت هذه الفكرة منتشرة في أوائل القرن العشرين، لكنها تبدو للكثيرين أقرب إلى التخمين منها إلى تفسير علمي موثوق.

المصدر: بقلم: