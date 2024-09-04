مصر تبحث تعزيز التعاون مع الدنمارك في مجال المستحضرات الدوائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث خالد عبدالغفار، وزير
الصحة والسكان، مع آنه دورته ريجلسن سفيرة الدنمارك بمصر، ووفد شركة نوفونورديسك الدنماركية، سبل تعزيز التعاون في مجال المستحضرات الدوائية.
وناقش الاجتماع سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ حملات توعية بطرق الوقاية من مرض السكر والسمنة، وكيفية تجنب المضاعفات الناتجة عنهما، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز علاج السكر، وتثقيف المرضى بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، من خلال مراكز نوفوكير التى تختص بتقديم العلاج والتوعية والتثقيف الصحي لمرضى السكر المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات.
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وتناول أيضا سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، والإبتكارات، والأبحاث السريرية، وتدريب الأطباء على أحدث طرق التشخيص والعلاج، وكيفية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وتقديم الدعم اللازم والتوعية الصحية لهم مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيراً إلى ترشيح منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون من الدول الرائدة التي قامت بأكبر مسح في التاريخ للأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل التصدير ودعم صناعة المستحضرات الدوائية في قارة إفريقيا، حيث أكد الوزير أن أفريقيا خلال الـ10 سنوات القادمة ستعتمد على الإنتاج المحلى، مؤكدا على استعداد مصر لتكون بوابة قارة إفريقيا لتصنيع وتصدير الدواء، وذلك بسبب وجود بنية تحتية ومصانع متقدمة في صناعة المستحضرات الدوائية، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الدوائي بمصر.
ومن جانبها، أبدت السفيرة الدنماركية، التزام الشركة بلتبية احتياجات سوق الدواء المصري والمرضى المصريين بكافة المستحضرات الدوائية، مؤكدةً على تطلع الشركة للتصدير لإفريقيا من خلال مصر.
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