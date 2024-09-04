مصر تبحث تعزيز التعاون مع الدنمارك في مجال المستحضرات الدوائية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث خالد عبدالغفار، الصحة والسكان، مع آنه دورته ريجلسن سفيرة الدنمارك بمصر، ووفد شركة نوفونورديسك الدنماركية، سبل تعزيز التعاون في مجال المستحضرات الدوائية.

وناقش الاجتماع سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ حملات توعية بطرق الوقاية من مرض السكر والسمنة، وكيفية تجنب المضاعفات الناتجة عنهما، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز السكر، وتثقيف المرضى بالمستشفيات في محافظات الجمهورية، من خلال مراكز نوفوكير التى تختص بتقديم العلاج والتوعية والتثقيف الصحي لمرضى السكر المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات.

موضوعاتوزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية لـ”السياحة العلاجية” تراجع الأسهم الأوروبية مع تدهور أداء قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمصارف تعديل اللائحة التنفيذية المضافة لـ”قانون البناء” تبسيطًا لإجراءات التراخيص

وتناول أيضا سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، والإبتكارات، والأبحاث السريرية، وتدريب الأطباء على أحدث طرق التشخيص والعلاج، وكيفية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وتقديم الدعم اللازم والتوعية الصحية لهم مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيراً إلى ترشيح منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون من الدول الرائدة التي قامت بأكبر مسح في التاريخ للأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل التصدير ودعم صناعة المستحضرات الدوائية في قارة إفريقيا، حيث أكد الوزير أن أفريقيا خلال الـ10 سنوات القادمة ستعتمد على الإنتاج المحلى، مؤكدا على استعداد مصر لتكون بوابة قارة إفريقيا لتصنيع وتصدير الدواء، وذلك بسبب وجود بنية تحتية ومصانع متقدمة في صناعة المستحضرات الدوائية، وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الدوائي بمصر.

ومن جانبها، أبدت السفيرة الدنماركية، التزام الشركة بلتبية احتياجات سوق الدواء المصري والمرضى المصريين بكافة المستحضرات الدوائية، مؤكدةً على تطلع الشركة للتصدير لإفريقيا من خلال مصر.