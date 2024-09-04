أسعار النفط تواصل التراجع مع تجدد المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، بعد الخسائر التي تكبدتها يوم أمس
بعد صدور بيانات رسمية حول النشاط الصناعي الأمريكي جددت مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم، وتراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.41% إلى 73.45 دولار للبرميل، خلال التعاملات، بعد تراجعها 4.15% في نهاية تعاملات الأمس.
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كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.48% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 70 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس انكماش النشاط الصناعي للولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مع ضعف الطلب وعزوف الشركات عن الاستثمار في رأس المال والمخزون بسبب تقييد السياسة النقدية وعدم اليقين بشأن الانتخابات.
في حين أشار مسح خاص من“إس آند بي جلوبال” صدرت نتائجه اليوم، تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس، رغم نموه المستمر منذ يناير من عام 2023.
لكن الشركات العاملة بالقطاع خفّضت مستويات التوظيف بسبب ارتفاع متوسط أسعار مدخلات الإنتاج بأعلى وتيرة في أكثر من عام، ورغم استمرار نمو نشاط الأعمال الجديدة، وتحسن ثقتها بشأن بيئة الأعمال.
وساهم في تراجع أسعار النفط أيضاً خلال تعاملات اليوم، اتفاق الكيانات التشريعية في ليبيا، أمس، على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في غضون 30 يومًا بعد محادثات ترعاها الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه إنهاء أزمة وقف حكومة شرق البلاد إنتاج وتصدير البترول.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634399
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