أسعار النفط تواصل التراجع مع تجدد المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، بعد الخسائر التي تكبدتهابعد صدور بيانات رسمية حول النشاط الصناعي الأمريكي جددت مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم، وتراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.41% إلى 73.45 دولار للبرميل، خلال التعاملات، بعد تراجعها 4.15% في نهاية تعاملات الأمس.

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كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.48% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 70 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس انكماش النشاط الصناعي للولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مع ضعف الطلب وعزوف الشركات عن الاستثمار في رأس المال والمخزون بسبب تقييد السياسة النقدية وعدم اليقين بشأن الانتخابات.

في حين أشار مسح خاص من“إس آند بي جلوبال” صدرت نتائجه اليوم، تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الصيني في أغسطس، رغم نموه المستمر منذ يناير من عام 2023.

لكن الشركات العاملة بالقطاع خفّضت مستويات التوظيف بسبب ارتفاع متوسط أسعار مدخلات الإنتاج بأعلى وتيرة في أكثر من عام، ورغم استمرار نمو نشاط الأعمال الجديدة، وتحسن ثقتها بشأن بيئة الأعمال.

وساهم في تراجع أسعار النفط أيضاً خلال تعاملات اليوم، اتفاق الكيانات التشريعية في ليبيا، أمس، على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في غضون 30 يومًا بعد محادثات ترعاها الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه إنهاء أزمة وقف حكومة شرق البلاد إنتاج وتصدير البترول.

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