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اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالمنصورة للدواجن - جريدة البورصة

9/4/2024 4:50:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت شركة المنصورة للدواجن، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة اليوم 4 سبتمبر.

وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2827 سهم لكل سهم أصلي اعتبارًا من غدًا الخميس 5 سبتمبر.

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وكانت تقدمت شركة المنصورة للدواجن، بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.44 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه، بزيادة قدرها 27.55 مليون جنيه بإصدار عدد 137.77 مليون سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2023.

وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وتعتزم شركة المنصورة للدواجن إضافة نشاط المجمد لأنشطتها الحالية تحت علامة تجارية جديدة ضمن خطتها التوسعية لتحقيق التكامل بين الأنشطة المتنوعة المرتبطة بقطاع الدواجن، وفق ما قاله إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة)).

وأضاف ((نجيب))، أن شركته انتهت من اختيار التصميم الخاص بمنتجاتها المجمدة كخطوة أولى للدخول فى هذا القطاع، وعقد شراكات استراتيجية متبادلة مع بعض أصحاب المجازر ومعامل التفريخ لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة وتحقيق تكامل فى مراحل التشغيل من أول إنتاج الكتكوت عمر يوم واحد ثم التسمين وصولاً للجزر عن طريق المجازر سواء مجمداً أو مبرداً، فرخة كاملة أو مجزءات كمنتج نهائى يباع للمستهلك.

ووفقاً لرئيس الشركة، يجرى العمل على توسعات جديدة بمحطة بلبيس المملوكة للشركة بإضافة 4 عنابر جديدة لزيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50% لتستوعب المحطة بعد التوسعات 75 ألف طائر، مقابل 50 ألفاً حالياً.

ونمت أرباح الشركة، خلال النصف الأول من العام الجارى 220%، لتصل إلى 74.8 مليون جنيه، مقارنة بـ23.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 87.8%، لتصل إلى 313.8 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 167.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

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