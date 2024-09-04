اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالمنصورة للدواجن - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة المنصورة للدواجن، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة اليوم 4 سبتمبر.
وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2827 سهم لكل سهم أصلي اعتبارًا من غدًا الخميس 5 سبتمبر.
موضوعات متعلقة
“الدولية للمحاصيل” تربح 518.9 مليون جنيه خلال 2023-2024 “تنمية للاستثمار” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 28.46% “القابضة الكويتية” تعلن تفاصيل إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة
وكانت تقدمت شركة المنصورة للدواجن، بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.44 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه، بزيادة قدرها 27.55 مليون جنيه بإصدار عدد 137.77 مليون سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 2023.
وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وتعتزم شركة المنصورة للدواجن إضافة نشاط المجمد لأنشطتها الحالية تحت علامة تجارية جديدة ضمن خطتها التوسعية لتحقيق التكامل بين الأنشطة المتنوعة المرتبطة بقطاع الدواجن، وفق ما قاله إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة)).
وأضاف ((نجيب))، أن شركته انتهت من اختيار التصميم الخاص بمنتجاتها المجمدة كخطوة أولى للدخول فى هذا القطاع، وعقد شراكات استراتيجية متبادلة مع بعض أصحاب المجازر ومعامل التفريخ لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة وتحقيق تكامل فى مراحل التشغيل من أول إنتاج الكتكوت عمر يوم واحد ثم التسمين وصولاً للجزر عن طريق المجازر سواء مجمداً أو مبرداً، فرخة كاملة أو مجزءات كمنتج نهائى يباع للمستهلك.
ووفقاً لرئيس الشركة، يجرى العمل على توسعات جديدة بمحطة بلبيس المملوكة للشركة بإضافة 4 عنابر جديدة لزيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50% لتستوعب المحطة بعد التوسعات 75 ألف طائر، مقابل 50 ألفاً حالياً.
ونمت أرباح الشركة، خلال النصف الأول من العام الجارى 220%، لتصل إلى 74.8 مليون جنيه، مقارنة بـ23.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة بنحو 87.8%، لتصل إلى 313.8 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 167.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
MENAFN04092024000202011048ID1108634398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.