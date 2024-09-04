الأسهم اليابانية تغلق فى المنطقة الحمراء.. ونيكي يخسر أكثر من 4%

MENAFN - Al-Borsa News) تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع قطاع أشباه الموصلات في آسيا إثر مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ نظيره الصيني، فضلاً عن الأداء السلبي لصانعة الرقائق“إنفيديا”.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 4.24% أو ما يعادل 1638 نقطة إلى 37047 نقطة، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” 3.65% أو قرابة 100 نقطة إلى 2633 نقطة.

موضوعاتالصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية لـ”السياحة العلاجية” “أوبن إيه آي” تدرس التحول لنموذج أعمال يعتمد على الربحية قطاع أشباه الموصلات في آسيا يتكبد خسائر حادة بفعل هبوط سهم“إنفيديا”

وتزامن ذلك مع هبوط أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ انخفض سهم“رينيساس إلكترونكس” 8.5% إلى 2265 يناً، وتراجع سهم“طوكيو إلكترون” 8.55% إلى 22955 يناً، وانخفض سهم“أدفانتست” 7.74% إلى 6129 يناً.

وساهم ارتفاع قيمة الين أيضاً في تراجع أداء الأسهم اليابانية، وخاصة الشركات العاملة بقطاع التصدير، إذ تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.27% إلى 145.08 ين، خلال التعاملات اليوم.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه اليوم، استقرار مؤشر مديري المشتريات الخدمي في اليابان دون تغيير عند 53.7 نقطة في أغسطس، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، تباطأت وتيرة الأعمال الجديدة التي تلقاها مزودو الخدمات اليابانيون الشهر الماضي، لكن نشاط التصدير تحول إلى النمو، ما ساعد على دعم مجمل نشاط القطاع.

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