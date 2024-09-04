الأسهم اليابانية تغلق فى المنطقة الحمراء.. ونيكي يخسر أكثر من 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع قطاع أشباه الموصلات في آسيا إثر مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ نظيره الصيني، فضلاً عن الأداء السلبي لصانعة الرقائق“إنفيديا”.
وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 4.24% أو ما يعادل 1638 نقطة إلى 37047 نقطة، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” 3.65% أو قرابة 100 نقطة إلى 2633 نقطة.
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وتزامن ذلك مع هبوط أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ انخفض سهم“رينيساس إلكترونكس” 8.5% إلى 2265 يناً، وتراجع سهم“طوكيو إلكترون” 8.55% إلى 22955 يناً، وانخفض سهم“أدفانتست” 7.74% إلى 6129 يناً.
وساهم ارتفاع قيمة الين أيضاً في تراجع أداء الأسهم اليابانية، وخاصة الشركات العاملة بقطاع التصدير، إذ تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.27% إلى 145.08 ين، خلال التعاملات اليوم.
وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته“إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه اليوم، استقرار مؤشر مديري المشتريات الخدمي في اليابان دون تغيير عند 53.7 نقطة في أغسطس، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.
ورغم ذلك، تباطأت وتيرة الأعمال الجديدة التي تلقاها مزودو الخدمات اليابانيون الشهر الماضي، لكن نشاط التصدير تحول إلى النمو، ما ساعد على دعم مجمل نشاط القطاع.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634397
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